Anthony priznao: 'Alja mi se sviđa više nego Lara. Vila je trenutno u mojim rukama!'

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Anthony je otvoreno priznao kako ga Larin pritisak i traženje reakcija sve više udaljavaju od nje, dok ga je nova stanarka Alja osvojila na prvu svojom opuštenošću.

Poljubac u izazovu i otvoreno priznanje

Tijekom vrućeg dnevnog zadatka, Anthony je napravio potez koji je uzdrmao odnose u vili te je poljubio Alju. Iako naglašava da su mu obje djevojke fizički jednako privlačne, u razgovoru s dečkima jasno je priznao da mu se Alja sviđa više nego Lara jer s njom može satima opušteno razgovarati bez nepotrebne drame.

icon-expand icon-close icon-close Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Sva moć pred ceremoniju spajanja

Svoju poziciju pred odlučujuću ceremoniju prihvatio je s velikim samopouzdanjem. Svjestan da njegova odluka kroji daljnji tijek natjecanja, poručio je kako je moć sada u njegovim rukama te da se djevojke moraju potruditi oko njega.

icon-expand Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo