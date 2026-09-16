Anthony rasplakao Laru u 'Love Islandu Adria', ona oštro poručila: 'Prestani se sramotiti, ajde mrš'

Dok su se Islanderi družili, povela se priča o razdoblju koronavirusa i tome koji su razred tada pohađali. Lara je otkrila da je u vrijeme pandemije bila tek šesti razred, što je odmah privuklo Anthonyjevu pažnju.

Budući da je Lara najmlađa Islanderica u vili, Anthony ju je zbog toga počeo zadirkivati. Njegove šale, međutim, Lari nisu bile nimalo smiješne, a vrlo brzo mu je dala do znanja da je pretjerao. "Koliko me nerviraš, ajde mrš. Prestani se sramotiti", poručila mu je vidno uzrujana Lara.

Situacija ju je toliko pogodila da nije uspjela suspregnuti emocije te se ubrzo rasplakala. Otkrila je da joj posebno smeta što Anthony često ističe razliku u godinama i zbog toga je doživljava kao nezrelu. "Nemoj biti sa mnom ako ti to smeta što sam mlađa. Smeta mi što me smatra nezrelom, stalno komentira jednu te istu stvar. Mrzim kada me muškarac rasplače", rekla je Lara kroz suze.

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