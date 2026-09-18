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Love Island Adria

Anthony savjetovao Jovana: 'Odaberi Mariju Terezu, a ne Alju - ona ti je daleko sigurnija opcija!'

U vili 'Love Island Adria' napetost je dosegnula vrhunac uoči novog ceremonijalnog spajanja parova. Taktičke kalkulacije preuzele su glavnu riječ, a u centru pažnje našao se Jovan koji lomi koplja između strasti i golog opstanka

RTL.hr
18.09.2026 21:00

Privučen novopridošlom Aljom, Jovan se našao u teškoj dilemi jer nije siguran je li ona pravi izbor na duge staze ili čisti rizik koji bi ga mogao stajati izbacivanja. Tražeći iskreno mišljenje, obratio se Anthonyju i otvoreno ga upitao vrijedi li kretati u rizik s novom djevojkom.

Anthony nije okolišao niti sekunde te mu je iznio brutalno iskrenu analizu. Upozorio je Jovana da bi ga opčinjenost Aljom mogla skupo stajati onog trenutka kada u vilu ušeta neki novi dečko po njezinom ukusu.

"Ako sam ja na tvom mjestu, brate, ja to ne bih napravio. Mislim da ti je Marija Tereza mnogo sigurnija opcija", iskreno mu je poručio Anthony.

Jovan, Anthony, Marija Tereza, Love Island Adria
Jovan, Anthony, Marija Tereza, Love Island Adria FOTO: Voyo

Strategija ispred emocija

Anthony je naglasio kako mu to govori isključivo kao prijatelj koji želi da donese najpametniju odluku za vlastiti ostanak u natjecanju. Shvativši ozbiljnost situacije, Jovan je zaključio kako prije same ceremonije mora obaviti još jedan dublji razgovor s Marijom Terezom i izvagati što mu je pametnije učiniti.

Hoće li Jovan poslušati prijateljski savjet i zaigrati na sigurnu kartu ili će prevladati privlačnost prema Alji? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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