Anthony savjetovao Jovana: 'Odaberi Mariju Terezu, a ne Alju - ona ti je daleko sigurnija opcija!'

Privučen novopridošlom Aljom, Jovan se našao u teškoj dilemi jer nije siguran je li ona pravi izbor na duge staze ili čisti rizik koji bi ga mogao stajati izbacivanja. Tražeći iskreno mišljenje, obratio se Anthonyju i otvoreno ga upitao vrijedi li kretati u rizik s novom djevojkom.

Anthony nije okolišao niti sekunde te mu je iznio brutalno iskrenu analizu. Upozorio je Jovana da bi ga opčinjenost Aljom mogla skupo stajati onog trenutka kada u vilu ušeta neki novi dečko po njezinom ukusu.

"Ako sam ja na tvom mjestu, brate, ja to ne bih napravio. Mislim da ti je Marija Tereza mnogo sigurnija opcija", iskreno mu je poručio Anthony.