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Love Island Adria

Anthony se opustio u vili pa doživio neočekivani kiks: Zaboravio Larino ime!

Tijekom opuštenog razgovora s Vukašinom, u kojem su analizirali iskrenost veza ostalih parova u vili, Anthony je doživio potpuni "reset" pamćenja

RTL.hr
15.09.2026 11:00

Dok su raspravljali o tome tko od natjecatelja igra igru, a tko gaji stvarne osjećaje, Anthony je u pokušaju da prokomentira situaciju ostao bez riječi. Spotaknuo se na najosnovnijoj informaciji - imenu djevojke koja mu je pružila drugu priliku.

Anthony je nabrajao imena drugih djevojaka, ali Larinog se nikako nije mogao sjetiti. Ovaj trenutak nepažnje u sekundi je bacio sjenu na sve njegove pokušaje da se ponovno poveže s njom.

Vukašin i Anthony, Love Island Adria
Vukašin i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Vukašin iskoristio priliku za "bockanje"

Njegovom sustanaru Vukašinu ovaj propust nije promaknuo. Naprotiv, iskoristio ga je kao savršen primjer Anthonyjeve nezainteresiranosti u usporedbi s drugim natjecateljima koji otvoreno pokazuju emocije.

"Eto, to ti je to. Zaboravio si kako se zove, a ovi su se zaljubili", rekao mu je Vukašin. Činilo se kako je ovaj gaf samo potvrdio sumnje da Anthony ne ulaže dovoljno energije u odnos s Larom, pogotovo u usporedbi s drugima.

Anthony i Vukašin, Love Island Adria
Anthony i Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

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