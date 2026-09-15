Anthony se opustio u vili pa doživio neočekivani kiks: Zaboravio Larino ime!

Dok su raspravljali o tome tko od natjecatelja igra igru, a tko gaji stvarne osjećaje, Anthony je u pokušaju da prokomentira situaciju ostao bez riječi. Spotaknuo se na najosnovnijoj informaciji - imenu djevojke koja mu je pružila drugu priliku.

Anthony je nabrajao imena drugih djevojaka, ali Larinog se nikako nije mogao sjetiti. Ovaj trenutak nepažnje u sekundi je bacio sjenu na sve njegove pokušaje da se ponovno poveže s njom.