Anthony shvatio gorku istinu usred izazova: 'Mislim da imam najmanju guzu u vili'

Pravila nove igre bila su jednostavna, ali prilično fizički iscrpljujuća. Po dvoje Islandera ulazilo je u ring ispunjen golemim balonima koje su morali bušiti isključivo vlastitim tijelima, a prvenstveno stražnjicama. Cilj je bio u jednom od balona pronaći skriveni novčić koji je pobjedniku donosio opasnu moć odabrati čiju će sočnu i škakljivu tajnu produkcija naglas pročitati pred svima!

Dok su pojedini Islanderi skakali, letjeli po podu i bušili balone kao od šale, Anthony se pošteno namučio s tehnikom i shvatio u čemu je zapravo problem.