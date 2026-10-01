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Anthony shvatio gorku istinu usred izazova: 'Mislim da imam najmanju guzu u vili'

Dok su se neki bacali po ringu borbeno kao u MMA kavezu, Anthony je usred akcije shvatio gorku istinu o svom glatkom "alatu" za pobjedu

RTL.hr
01.10.2026 10:30

Pravila nove igre bila su jednostavna, ali prilično fizički iscrpljujuća. Po dvoje Islandera ulazilo je u ring ispunjen golemim balonima koje su morali bušiti isključivo vlastitim tijelima, a prvenstveno stražnjicama. Cilj je bio u jednom od balona pronaći skriveni novčić koji je pobjedniku donosio opasnu moć odabrati čiju će sočnu i škakljivu tajnu produkcija naglas pročitati pred svima!

Dok su pojedini Islanderi skakali, letjeli po podu i bušili balone kao od šale, Anthony se pošteno namučio s tehnikom i shvatio u čemu je zapravo problem.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Brutalno iskreno priznanje: 'Iskreno, fali mi materijala!'

Promatrajući vlastiti neuspjeh u bušenju balona, Anthony nije tražio izgovore u kondiciji nego je pred svima izbacio brutalno iskrenu samoanalizu:

"Ja mislim da ja imam najmanju guzu u ovoj vili. Iskreno!"

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

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