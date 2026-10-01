Anthony shvatio gorku istinu usred izazova: 'Mislim da imam najmanju guzu u vili'

Pravila nove igre bila su jednostavna, ali prilično fizički iscrpljujuća. Po dvoje Islandera ulazilo je u ring ispunjen golemim balonima koje su morali bušiti isključivo vlastitim tijelima, a prvenstveno stražnjicama. Cilj je bio u jednom od balona pronaći skriveni novčić koji je pobjedniku donosio opasnu moć odabrati čiju će sočnu i škakljivu tajnu produkcija naglas pročitati pred svima!
Dok su pojedini Islanderi skakali, letjeli po podu i bušili balone kao od šale, Anthony se pošteno namučio s tehnikom i shvatio u čemu je zapravo problem.
Brutalno iskreno priznanje: 'Iskreno, fali mi materijala!'
Promatrajući vlastiti neuspjeh u bušenju balona, Anthony nije tražio izgovore u kondiciji nego je pred svima izbacio brutalno iskrenu samoanalizu:
"Ja mislim da ja imam najmanju guzu u ovoj vili. Iskreno!"
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