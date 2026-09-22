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Anthony šokirao Islandere: 'Imao sam intimne odnose u troje sa 16 godina'

Kroz popularnu igru pogađanja istine i laži, na površinu su isplivale mnoge skrivene pikanterije, a jedno od najvećih iznenađenja priredio je Anthony

RTL.hr
22.09.2026 22:40

Natjecatelji su se okupili na terasi kako bi zaigrali igru u kojoj je svatko morao iznijeti tri tvrdnje o sebi, od kojih je samo jedna bila istinita. Pravila su bila jasna, članovi suprotnog spola morali su pogoditi pravu istinu, a uspješan pogodak donosio je poljubac. Ova zabavna dinamika brzo je podigla raspoloženje u kući i potaknula natjecatelje da budu maksimalno iskreni, ali i kreativni u osmišljavanju svojih laži.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Iznenađujuće tvrdnje i neočekivana istina

Kada je došao red na Anthonyja, njegove su tvrdnje odmah izazvale nevjericu i veliku znatiželju među djevojkama. Prvo je izjavio da je trenirao s reprezentacijom, odigrao prvu utakmicu i potom bio izbačen. Njegova druga tvrdnja zvučala je prilično dramatično, ispričao je kako ga je s 14 godina jedan poznanik pratio do kuće s nožem jer se odbio pridružiti lokalnom lošem društvu, odabravši umjesto toga košarku i mirniji život. Treća tvrdnja bila je kratka, ali izrazito upečatljiva, rekao je da je svoje prvo intimno iskustvo u troje imao sa samo 16 godina.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Djevojke su pažljivo analizirale njegove riječi, pokušavajući dokučiti koja od ovih nevjerojatnih priča drži vodu. Neke su sumnjale na probleme sa zakonom i dramatičnu priču iz djetinjstva, no nakon kratkog promišljanja i nagađanja, istina je konačno izašla na vidjelo.

Anthony je s osmijehom potvrdio da je upravo njegova posljednja, treća tvrdnja točna. "Da, imao sam intimne odnose u troje sa 16 godina", priznao je pred svima, što je izazvalo lavinu reakcija, smijeha i komentara.

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