Anthony spavao na kauču, a Lara mu se ušuljala usred noći: 'Bit ćeš sa mnom za dva dana'

Nakon što su se u vili formirali prvi parovi, Anthony se našao u nezavidnoj poziciji - ostao je sam i time postao najranjiviji kandidat za ispadanje. Iako je prvotno bacio oko na Laru, koja je također pokazala interes, stvari se nisu razvijale prema planu. Dok su drugi parovi poput Mili i Gašpera te Loren i Roberta razmjenjivali nježnosti, Anthony je noć morao provesti sam, odvojen od ostalih.

Iako je tijekom dana kritizirala njegovo ponašanje, Lara je usred noći napravila potez koji nitko nije očekivao. Nakon samo nekoliko minuta provedenih u krevetu sa svojim novim partnerom Jovanom, ustala je i otišla do Anthonyja koji je spavao sam. Taj je trenutak pokazao da, unatoč svemu, između njih postoji snažna privlačnost koju ne mogu ignorirati.

Anthony, probuđen njezinim dolaskom, nije propustio priliku pokazati svoju samouvjerenost. Umjesto isprike ili molbe, Lari je uputio hrabru poruku, uvjeren da je samo pitanje vremena kada će ponovno biti zajedno: "Bit ćeš sa mnom za dva dana. Hvala ti što si došla."

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