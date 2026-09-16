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Love Island Adria

Anthony u tajnosti otvorio dušu: 'Brate, ovo je Friend Island, a ne Love Island!'

Dok jedni tvrde da traže pravu emotivnu priču, drugi su svjesni da je ovo show u kojem je potrebno taktički razmišljati – a razlika između te dvije struje stvara sve veće razdore

RTL.hr
16.09.2026 09:00

Dok su neki zadovoljni mirnim lukama bez romantike, nisu svi oduševljeni takvim raspletom. Upravo je Anthony u tajnosti izrazio najveće razočaranje trenutnom atmosferom u kući. U privatnom razgovoru nasamo s Jovanom, priznao je koliko ga frustrira što se većina odnosa svela na izbjegavanje rizika i prijateljsko druženje, dok prave iskre i romantika potpuno izostaju.

"Brate, ovo je frend, ali ovo nije ljubav", iskreno se izlanuo Anthony, ogorčen činjenicom da je 'Love Island' u praksi postao običan "Friend Island".

Anthony, Jovan, Love Island Adria
Anthony, Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Za razliku od natjecatelja koji igraju na sigurno i čuvaju svoje pozicije kroz platonske odnose, Anthony u vili traži pravu strast i konkretan emotivni pomak. Frustriran što su svi ostali u zoni "friendzoneanja", dao je do znanja da ga prijateljske priče ne zanimaju – on želi pravu ljubavnu kemiju.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

Nakon burne drame s Jovanom pao preokret u noćnim satima: Lara otišla Anthonyju na kauč!

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