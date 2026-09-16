Anthony u tajnosti otvorio dušu: 'Brate, ovo je Friend Island, a ne Love Island!'

Dok su neki zadovoljni mirnim lukama bez romantike, nisu svi oduševljeni takvim raspletom. Upravo je Anthony u tajnosti izrazio najveće razočaranje trenutnom atmosferom u kući. U privatnom razgovoru nasamo s Jovanom, priznao je koliko ga frustrira što se većina odnosa svela na izbjegavanje rizika i prijateljsko druženje, dok prave iskre i romantika potpuno izostaju.
"Brate, ovo je frend, ali ovo nije ljubav", iskreno se izlanuo Anthony, ogorčen činjenicom da je 'Love Island' u praksi postao običan "Friend Island".
Za razliku od natjecatelja koji igraju na sigurno i čuvaju svoje pozicije kroz platonske odnose, Anthony u vili traži pravu strast i konkretan emotivni pomak. Frustriran što su svi ostali u zoni "friendzoneanja", dao je do znanja da ga prijateljske priče ne zanimaju – on želi pravu ljubavnu kemiju.
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