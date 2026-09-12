Anthony ulazi u 'Love Island Adriju' bez straha od konkurencije: 'Ja sam tip koji uvijek pobijedi'

Anthony je jedan od kandidata koji će svoju priliku za ljubav potražiti u 'Love Islandu Adria'. U vilu ulazi samouvjeren, dobro zna što traži kod djevojke, a otkriva i da nije tip koji će se lako povući ako mu se netko zaista svidi

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Kada je riječ o osobinama koje ga mogu odbiti kod djevojke, Anthony priznaje da mu ne odgovara kada je netko previše ozbiljan. "Za mene je najveći dealbreaker kada je cura previše ozbiljna", otkrio je za RTL.hr. Ipak, postoji jedna stvar preko koje nikada ne bi mogao prijeći – nevjera. "Nikada ne bih oprostio prevaru, a nikada mi se nije ni dogodilo da me cura prevari", kaže Anthony.

icon-expand icon-close icon-close Anthony, Love Island Adria FOTO: RTL

Ne skriva ni koliko mu je važna fizička privlačnost. Dok neki kandidati prednost daju karakteru ili kemiji, Anthony priznaje da je kod njega izgled ono što prvo presuđuje. "Fizički izgled mi je najbitnija stvar", iskreno ističe. A upravo će u vili njegov stav prema ljubavi i odnosima biti stavljen na kušnju. Flertovi, nova poznanstva i promjene parova sastavni su dio 'Love Islanda Adria', no Anthony tvrdi da mu ne bi smetalo ni kada bi djevojka s kojom je u paru otvoreno flertovala s nekim drugim. "OK mi je da moja cura u vili otvoreno flertuje s drugim dečkom, to je dio igre", objašnjava.

icon-expand Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo