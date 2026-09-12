Anthony ulazi u 'Love Island Adriju' bez straha od konkurencije: 'Ja sam tip koji uvijek pobijedi'

Kada je riječ o osobinama koje ga mogu odbiti kod djevojke, Anthony priznaje da mu ne odgovara kada je netko previše ozbiljan. "Za mene je najveći dealbreaker kada je cura previše ozbiljna", otkrio je za RTL.hr.
Ipak, postoji jedna stvar preko koje nikada ne bi mogao prijeći – nevjera. "Nikada ne bih oprostio prevaru, a nikada mi se nije ni dogodilo da me cura prevari", kaže Anthony.
Ne skriva ni koliko mu je važna fizička privlačnost. Dok neki kandidati prednost daju karakteru ili kemiji, Anthony priznaje da je kod njega izgled ono što prvo presuđuje. "Fizički izgled mi je najbitnija stvar", iskreno ističe.
A upravo će u vili njegov stav prema ljubavi i odnosima biti stavljen na kušnju. Flertovi, nova poznanstva i promjene parova sastavni su dio 'Love Islanda Adria', no Anthony tvrdi da mu ne bi smetalo ni kada bi djevojka s kojom je u paru otvoreno flertovala s nekim drugim. "OK mi je da moja cura u vili otvoreno flertuje s drugim dečkom, to je dio igre", objašnjava.
No ako mu se neka djevojka zaista svidi, konkurenciji poručuje da se neće tek tako maknuti s puta. Anthony za sebe kaže da je borac, a u vilu ulazi s velikom dozom samopouzdanja. "Tip sam dečka koji se bori za curu koja mu se sviđa i ja sam tip koji uvijek pobijedi", zaključio je Anthony.
'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL sutra, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.