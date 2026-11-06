Anthony uoči završetka 'Love Island Adria': 'Nisu me znali dovoljno, nikad nije bilo pitanje kako se osjećam'

Iako je na samom početku mnogima djelovao kao 'ufuran dečko', Anthony je izrastao u jednog od ključnih aktera sezone koji je iskrenošću i emocijama u paru s Aljom osvojio gledatelje

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Kako se veliko finale spektakularne sezone showa "Love Island Adria" sve više bliži, četvero parova finalista zbraja dojmove i prisjeća se početaka u vili. Među natjecateljima koji su obilježili ovu sezonu i prošli najveću transformaciju u očima islandera i publike svakako je Anthony. Uoči završetka ove uzbudljive avanture, islanderi su se prisjetili svojih prvih dojmova i otkrili kako su doživjeli upoznavanje s ostalim stanarima.

icon-expand icon-close icon-close Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Drina me mrzila otvoreno, nisu me ništa pitali'

Ne bojeći se progovoriti o osjetljivim temama, Anthony je pred samo finale dao do znanja da mu nije bilo nimalo lako nositi se s osuđivanjem i distanciranošću pojedinih stanara u prvim tjednima boravka. "Ja mislim da su me u mnogo situacija neki ljudi ovdje mrzili bez razloga. Drina je mene mrzila otvoreno. Nisu me znali dovoljno, nisu me ništa pitali. Nikad nije bilo pitanje kako se Anthony osjeća", iskreno je poručio.

icon-expand Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo