Anthony uoči završetka 'Love Island Adria': 'Nisu me znali dovoljno, nikad nije bilo pitanje kako se osjećam'

Kako se veliko finale spektakularne sezone showa "Love Island Adria" sve više bliži, četvero parova finalista zbraja dojmove i prisjeća se početaka u vili. Među natjecateljima koji su obilježili ovu sezonu i prošli najveću transformaciju u očima islandera i publike svakako je Anthony.
Uoči završetka ove uzbudljive avanture, islanderi su se prisjetili svojih prvih dojmova i otkrili kako su doživjeli upoznavanje s ostalim stanarima.
'Drina me mrzila otvoreno, nisu me ništa pitali'
Ne bojeći se progovoriti o osjetljivim temama, Anthony je pred samo finale dao do znanja da mu nije bilo nimalo lako nositi se s osuđivanjem i distanciranošću pojedinih stanara u prvim tjednima boravka.
"Ja mislim da su me u mnogo situacija neki ljudi ovdje mrzili bez razloga. Drina je mene mrzila otvoreno. Nisu me znali dovoljno, nisu me ništa pitali. Nikad nije bilo pitanje kako se Anthony osjeća", iskreno je poručio.
Unatoč teškim počecima i osjećaju da nije bio prihvaćen od prvog dana, Anthony je uspio probiti led, pronaći pravu ljubav s Aljom i dokazati da se iza prvog dojma krila iskrena i emotivna osoba spremna na sve prepreke.
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