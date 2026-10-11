Anthony već sumnja u Tonijeve namjere: 'Mislim da nije fer prema Lari!'

Nakon što ga je publika glasovima vratila u show, njegov prvi potez bio je odabir Lare za romantičan jutarnji spoj izvan vile. Iako su na moru letjele iskrice, njegov povratak među ostale dečke otkrio je znatno drugačija razmišljanja što je posebno zasmetalo Anthonyju

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Nakon uzbudljive vožnje na vodenom skuteru i razgovora na brodu, Lara nije skrivala oduševljenje, priznavši curama da joj je to bio možda najbolji dan u životu. Toni je pred muškim dijelom ekipe podijelio malo drugačije viđenje situacije. Jasno im je dao do znanja da, iako mu je Lara u ovom trenutku prioritet, planira ostati otvoren za upoznavanje s drugim djevojkama u vili.

icon-expand icon-close icon-close Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony stao u Larinu obranu: 'Mislim da ideš previše brzo!'

Ovaj Tonijev stav i nagli preokret u razmišljanju nisu nimalo sjedali Anthonyju, koji je ranije i sam bio s Larom u paru. Slušajući Tonijevo prepričavanje spoja i otvorene planove za šaranje po vili, Anthony nije skrivao zabrinutost i sumnju u njegovu pravu iskrenost. Pred kamerama je bez okolišanja prokomentirao cijelu situaciju i otvoreno osudio Tonijev pristup: "Upoznaj koga hoćeš, ali ideš previše brzo... Može raditi što hoće, ali mislim da to nije baš fer prema Lari", poručio je Anthony bez dlake na jeziku.

icon-expand Anthony, Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo