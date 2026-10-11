Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Anthony već sumnja u Tonijeve namjere: 'Mislim da nije fer prema Lari!'

Nakon što ga je publika glasovima vratila u show, njegov prvi potez bio je odabir Lare za romantičan jutarnji spoj izvan vile. Iako su na moru letjele iskrice, njegov povratak među ostale dečke otkrio je znatno drugačija razmišljanja što je posebno zasmetalo Anthonyju

RTL.hr
11.10.2026 22:45

Nakon uzbudljive vožnje na vodenom skuteru i razgovora na brodu, Lara nije skrivala oduševljenje, priznavši curama da joj je to bio možda najbolji dan u životu. Toni je pred muškim dijelom ekipe podijelio malo drugačije viđenje situacije.

Jasno im je dao do znanja da, iako mu je Lara u ovom trenutku prioritet, planira ostati otvoren za upoznavanje s drugim djevojkama u vili.

Lara i Toni, Love Island Adria
Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony stao u Larinu obranu: 'Mislim da ideš previše brzo!'

Ovaj Tonijev stav i nagli preokret u razmišljanju nisu nimalo sjedali Anthonyju, koji je ranije i sam bio s Larom u paru. Slušajući Tonijevo prepričavanje spoja i otvorene planove za šaranje po vili, Anthony nije skrivao zabrinutost i sumnju u njegovu pravu iskrenost.

Pred kamerama je bez okolišanja prokomentirao cijelu situaciju i otvoreno osudio Tonijev pristup:

"Upoznaj koga hoćeš, ali ideš previše brzo... Može raditi što hoće, ali mislim da to nije baš fer prema Lari", poručio je Anthony bez dlake na jeziku.

Anthony, Toni, Love Island Adria
Anthony, Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Smatra kako takvo ponašanje odmah nakon onako intenzivnog spoja i velikih riječi jednostavno nema smisla te da u cijeloj priči najviše nastradava upravo Lara.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria anthony love island adria toni love island adria
Love Island Adria

Pogledajte kako uživa mnogima omiljeni par! Nakon spoja bez kočnica, Lara priznala: 'Ovo mi je najbolji dan u životu!'

Moglo bi te zanimati

Prva epizoda 'Bombaškoljke' stiže na Voyo: Roberto i Loren nakon izlaska iz vile otkrivaju sve

ANKETA Mislite li da su Anthony i Alisa dobar par?

Drina o kritikama da između nje i Valentina nema kemije: 'Ja sam sramežljiva oko tih stvari'

Loren i Roberto iz 'Love Islanda Adria' donijeli veliku odluku! 'Našli smo stan i živjet ćemo zajedno u Hrvatskoj'

Svi pričaju o njihovoj 'toksičnoj' vezi: Što se zapravo događa između Mili i Gašpera?

Publika je odlučila! Drina je omiljena Islanderka, a ovo je posebna nagrada koja ju je dočekala

Pročitaj na Net.hr
Jakov Jozinović o pozivu na bojkot zbog Thompsonove pjesme: 'Ne pristajem na manipulacije'
Tomislav Bralić o velikoj obljetnici, obitelji i sinovima: 'Nekad me bockaju, ali ih poslušam'
Trostruko slavlje Marka Braića: Zaruke, vjenčanje i trudnoća
Bare, bio si poseban! Obožavatelji se opraštaju od rokera: 'Tvoje pjesme će živjeti'
Ivana i Domagoj Vida proslavili zajedničkih 13 godina: 'I opet bih izabrala tebe'
Nekoć 'tiha patnja' mnogima, brak s 'Plavušom' ga zasjenio, a bivša optužila da je pijan tukao
Majke se oglasile nakon smrti Gorana Bare: 'Hvala vam svima, a molimo samo jedno...'
Christina Aguilera oduševila izgledom, a o Ozempicu rekla: ‘Nitko ne zaslužuje objašnjenje’
Sajam antikviteta privukao lege i legice na Tvrđu, a neki su se i outfitom vratili u prošlost
Znate li da ove slavne osobe imaju blizanca? Pogledajte koliko se (ne) razlikuju