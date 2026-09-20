Anthonyjev striptiz izmaknuo kontroli: Bacio Laru na pod i zapalio vilu

Dečki su dobili zadatak izvesti vruće striptiz koreografije za svoje partnerice, a nastup Anthonyja i Lare pretvorio se u pravi spektakl o kojem svi pričaju.
Strastveni potez na podu
Iako su tek izašli iz teške drame i neizvjesnosti oko opstanka u showu, Anthony je odlučio pokazati Lari koliko mu je stalo na najdirektniji mogući način. U samom vrhuncu svog plesa potpuno se opustio i strastveno je bacio na pod, što je izazvavalo vrisku ostalih stanara i dovelo atmosferu u vili do usijanja.
Nakon straha da će spakirati kofere i napustiti show, Lara je ovim vatrenim potezom dobila najjasniju moguću potvrdu njegove naklonosti.
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