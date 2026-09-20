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Love Island Adria

Anthonyjev striptiz izmaknuo kontroli: Bacio Laru na pod i zapalio vilu

Nakon napete ceremonije spajanja, temperaturu u vili podignuta je na maksimum

RTL.hr
20.09.2026 22:20

Dečki su dobili zadatak izvesti vruće striptiz koreografije za svoje partnerice, a nastup Anthonyja i Lare pretvorio se u pravi spektakl o kojem svi pričaju.

Strastveni potez na podu

Iako su tek izašli iz teške drame i neizvjesnosti oko opstanka u showu, Anthony je odlučio pokazati Lari koliko mu je stalo na najdirektniji mogući način. U samom vrhuncu svog plesa potpuno se opustio i strastveno je bacio na pod, što je izazvavalo vrisku ostalih stanara i dovelo atmosferu u vili do usijanja.

Anthony, Lara, Love Island Adria
Anthony, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nakon straha da će spakirati kofere i napustiti show, Lara je ovim vatrenim potezom dobila najjasniju moguću potvrdu njegove naklonosti.

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