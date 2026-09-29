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Love Island Adria

Anthonyju se uz Laru sviđaju Alja i nova 'bombshellica' Alisa, ona briznula u plač: 'Meni je ovo preteško'

U vili popularnog showa 'Love Island Adria' napetosti su dosegnule sam vrhunac!

RTL.hr
29.09.2026 09:00

Četvrti dan u vili donio je pregršt uzbuđenja, a sve je eskaliralo tijekom igre 'Kula istine'. Kada je Anthony izvučen da odgovori na pitanje s kim bi bio u paru da nema Lare.

Kao iz topa priznao je da bi njegov izbor bila Alja, a potom je na popis dodao i novu atraktivnu bombshellicu Alisu, koja je tek kročila u vilu. Dok je u kući nastao muk, Anthony se pravdao da je samo bio iskren:

"Pitanje je bilo s kim bih bio u paru da Lare nema ovdje! Alisa je nova i otvorena je, pa bih razgovarao s njom. Boli me kad vidim da to nju nervira, ali najbitnije mi je da sam iskren."

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Larine suze i ultimatum: 'Ne želim raditi ljubavni četverokut!'

Za Laru je ovo javno rangiranje drugih cura bila kap koja je prelila čašu. Već iscrpljena stalnim nesuglasicama i nesigurnošću, slomila se pred kamerama i briznula u nekontrolirani plač. Otvoreno mu je poručila da preko ovakvog poniženja ne planira prijeći:

"Ja nemam interes raditi ljubavni četverokut! Ako ti to želiš, ja ću se povući i totalno zatvoriti sve što imam s tobom. Moraš malo razmišljati o meni i kako se ja osjećam. Meni je trenutno preteško!"

Anthony i Lara, Love Island Adria
Anthony i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iako se Anthony nemušto opravdavao kako mu je ona i dalje "prioritet", Lari je jasno nedostajala sigurnost i poštovanje koje je očekivala.

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Love Island Adria

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