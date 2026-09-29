Anthonyju se uz Laru sviđaju Alja i nova 'bombshellica' Alisa, ona briznula u plač: 'Meni je ovo preteško'

Četvrti dan u vili donio je pregršt uzbuđenja, a sve je eskaliralo tijekom igre 'Kula istine'. Kada je Anthony izvučen da odgovori na pitanje s kim bi bio u paru da nema Lare.

Kao iz topa priznao je da bi njegov izbor bila Alja, a potom je na popis dodao i novu atraktivnu bombshellicu Alisu, koja je tek kročila u vilu. Dok je u kući nastao muk, Anthony se pravdao da je samo bio iskren:

"Pitanje je bilo s kim bih bio u paru da Lare nema ovdje! Alisa je nova i otvorena je, pa bih razgovarao s njom. Boli me kad vidim da to nju nervira, ali najbitnije mi je da sam iskren."