Anthonyju se uz Laru sviđaju Alja i nova 'bombshellica' Alisa, ona briznula u plač: 'Meni je ovo preteško'

Četvrti dan u vili donio je pregršt uzbuđenja, a sve je eskaliralo tijekom igre 'Kula istine'. Kada je Anthony izvučen da odgovori na pitanje s kim bi bio u paru da nema Lare.
Kao iz topa priznao je da bi njegov izbor bila Alja, a potom je na popis dodao i novu atraktivnu bombshellicu Alisu, koja je tek kročila u vilu. Dok je u kući nastao muk, Anthony se pravdao da je samo bio iskren:
"Pitanje je bilo s kim bih bio u paru da Lare nema ovdje! Alisa je nova i otvorena je, pa bih razgovarao s njom. Boli me kad vidim da to nju nervira, ali najbitnije mi je da sam iskren."
Larine suze i ultimatum: 'Ne želim raditi ljubavni četverokut!'
Za Laru je ovo javno rangiranje drugih cura bila kap koja je prelila čašu. Već iscrpljena stalnim nesuglasicama i nesigurnošću, slomila se pred kamerama i briznula u nekontrolirani plač. Otvoreno mu je poručila da preko ovakvog poniženja ne planira prijeći:
"Ja nemam interes raditi ljubavni četverokut! Ako ti to želiš, ja ću se povući i totalno zatvoriti sve što imam s tobom. Moraš malo razmišljati o meni i kako se ja osjećam. Meni je trenutno preteško!"
Iako se Anthony nemušto opravdavao kako mu je ona i dalje "prioritet", Lari je jasno nedostajala sigurnost i poštovanje koje je očekivala.
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.