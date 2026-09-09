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Love Island Adria

Aplikacija Love Island Adria odsad je dostupna! Upoznajte prve regionalne islandere

Aplikacija Love Island Adria odsad je dostupna! Nakon više od šest mjeseci rada, aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu, a gledateljima donosi neodoljivu priliku da sudjeluju u događanjima u vili na Tenerifeu. Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati

RTL.hr
09.09.2026 09:47

Najveći dating show na svijetu - Love Island Adria kreće u nedjelju, a prije negoli će gledatelji krenuti s praćenjem, sve podatke o showu mogu pronaći na Love Island Adria aplikaciji. Upravo putem aplikacije, glasanjem se odlučuje o sudbini islandera - tko ostaje u vili, tko odlazi, a ponekad i koji se novi parovi formiraju. Zahvaljujući aplikaciji, gledatelji nisu pasivni promatrači, njihovi glasovi imaju stvarne posljedice za islandere.

Aplikacija Love Island Adria jedinstveno je mjesto gdje korisnici mogu doznati sve o showu, novostima iz vile, a donijet će i ekskluzivni sadržaj. Notifikacijom će se putem aplikacije podsjećati korisnike na sve bitne događaje u vili - kako ni u jednom trenutku ne bi propustili baš ništa! Usto, putem aplikacije će korisnici direktno utjecati na događaje u vili, a glasanje je posebno zanimljivo. Naime, svatko tko ima aplikaciju, moći će besplatno glasati za svoje favorite - jednim glasom.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: RTL

Voyo pretplatnici imat će, pak, posebnu privilegiju pa će dobiti čak 10 besplatnih glasova za korištenje u aplikaciji - na svakom glasanju. Time imaju čak deset puta više glasova.

Love Island Adria aplikacije jednostavna je i intuitivna za korištenje i nudi jedinstveno iskustvo interakcije i svih informacija na jednom mjestu. Na aplikaciji je dostupna i Voyo Vip zona koja donosi igre, kvizove i ekskluzivni sadržaj za sve Voyo pretplatnike.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu. Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati!

Dragana Mićalović, Love Island Adria
Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

O kandidatima:

Mili (26) dolazi iz Smedereva i po zanimanju je hostesa. Neovisna je djevojka koja živi u Crnoj Gori, bavi se fitnessom koji ju je transformirao fizički, ali i mentalno. Veganka je, obožava glazbu i ples i smatra da je njezina najveća vrlina upornost.

Drina (22) dolazi iz Čačka, živi u Beogradu i buduća je kostimografkinja. Iskrena je i znatiželjna djevojka, avanturističkog duha. Ima snažnu umjetničku stranu – voli crtanje i slikanje, a bavi se i gimnastikom. Karizmatična je, pozitivne energije te vjeruje da vrlo brzo može osjetiti nečiju energiju.

Lara (19) dolazi iz Beograda i vrlo je samouvjerena, pustolovna i neovisna djevojka koja obožava putovanja, ronjenje, skijanje i rolanje te je osam godina igrala košarku. Duhovita je i ne boji se novih izazova.

Loren (28) dolazi iz Sydneya i vlasnica je kreativne agencije. Snažno je povezana sa svojim hrvatskim korijenima, a zbog nomadskog načina života često putuje između Australije i Europe. Ambiciozna je, vedra, luckasta i impulzivna, obožava adrenalin i ne boji se nepredvidivih odluka.

Tara (23) je Kanađanka rodom iz Teslića, djevojka obožava putovanja, pustolovine i upoznavanje novih ljudi. Duhovita je, spontana i intuitivna, a za sebe kaže da ima snažnu osobnost i još snažniji ego. Teško priznaje kada nije u pravu, ali istovremeno vrlo brzo osjeti kada s nekim nešto nije u redu. Plesala je balet i folklor, voli povijest i sociologiju, govori nekoliko jezika i, kako sama kaže, hobije mijenja 'svaka tri dana'.

Anthony (22) dolazi iz Londona i po zanimanju je zaštitar. Britansko-srpski bivši košarkaš visok čak 2,03 m, prije profesionalne karijere u Kini dvije i pol godine igrao je košarku u SAD-u. Ambiciozan je, duhovit, samouvjeren i izrazito usmjeren na ciljeve i već je proputovao više od pola svijeta. Izravan je i voli preuzeti ulogu vođe, iako priznaje da ponekad može biti sarkastičan.

Gašper (28) dolazi iz Ljubljane i radi kao viši voditelj trgovine i osobni trener. Bivši je profesionalni košarkaš sa sedam godina profesionalne karijere iza sebe, a sport je i danas velik dio njegova života. Samouvjeren je, otvoren, društven i fizički vrlo aktivan, a žene ga često opisuju kao pravog gospodina.

Robi (26) dolazi iz Zaprešića i radi kao voditelj padel centra. Opisuje se kao stara duša u mladom tijelu, a više od ekstravagantnih spojeva cijeni šetnju, razgovor i smijeh s osobom koju voli. Nedavno je završio svoju jedinu ozbiljnu vezu koja je trajala gotovo četiri godine. Traži ženstvenu, fit i odanu ženu koja dijeli njegove vrijednosti vezane uz ljubav i obitelj. Arogancija, neiskrenost i pretjerano tulumarenje odmah ga odbijaju.

Valentin (24) dolazi iz Novog Sada i radi kao freelance model. Miran je, discipliniran i ne voli monotoniju ni nepotrebno odugovlačenje te vjeruje da dobro funkcionira pod pritiskom. Ne zanimaju ga usputne veze ni odnosi samo zato da ne bi bio sam – važna mu je iskrena emocionalna povezanost. Privlače ga zrele, samosvjesne i inteligentne žene s kojima može voditi duboke razgovore, ali i one koje imaju smisao za humor i ne shvaćaju sebe previše ozbiljno

Vukašin (24) dolazi iz Zrenjanina i influencer je te poduzetnik. Samouvjeren je, društven, izravan te voli živjeti u trenutku. Iako sebe vidi kao macho tipa, iza opuštene vanjštine krije se nježnija strana. Tvrdoglav je, zaštitnički nastrojen i ne voli osjećaj da ovisi o drugima te dugoročno želi postići financijsku slobodu i izgraditi život okružen obitelji, prijateljima i pravom partnericom.

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