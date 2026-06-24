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Love Island Adria

Ariana Madix – srce Love Islanda: Zašto je gledatelji toliko obožavaju?

Ariana Madix, koja danas slavi svoj 41. rođendan, u posljednjih je nekoliko godina postala mnogo više od reality zvijezde – postala je ikona.

RTL.hr
24.06.2026 19:00

No, njezin status ne proizlazi iz broja uloga ili poslovnih pothvata, već iz načina na koji je javnu bol pretvorila u univerzalnu snagu. Njezina priča je priča o preuzimanju kontrole nad vlastitim narativom, a upravo je u ulozi voditeljice showa 'Love Island USA' pokazala zašto je vole i gledatelji i natjecatelji: zbog empatije, beskompromisnog stava i sposobnosti da bude i autoritet i zaštitnica.

Omiljena voditeljica Amerike: Autoritet, empatija i 'velika sestra' vile

Njezin trijumf nakon skandala otvorio joj je mnoga vrata, uključujući i san o Broadwayu, no uloga koja ju je učvrstila kao nacionalnu miljenicu je vođenje popularnog dating showa 'Love Island USA'

Njezino voditeljsko umijeće najbolje se očitovalo tijekom napetih ceremonija preslagivanja parova. Gledatelji je vole jer se ne boji upravljati kaosom i prozvati natjecatelje zbog lošeg ponašanja. Njezina sposobnost da zahtijeva iskrenost proizlazi iz vlastitog iskustva, dajući joj autentičnost koju drugi voditelji nemaju.

Ariana madix
Ariana madix FOTO: Voyo

Ono što Arianu, pak, čini omiljenom među samim 'otočanima' jest njezina uloga 'velike sestre' vile. Budući da i sama zna kako je imati slomljeno srce pred kamerama, pokazala je iznimnu podršku, posebice ženskim natjecateljicama. Tješila ih je, navijala za njih i slavila njihova prijateljstva. Ta empatija nije glumljena; ona je stvarna. Kada su se gledatelji na društvenim mrežama okomili na pojedine sudionike, zaštitnički je stala u obranu natjecatelja, poslavši jasnu poruku publici: 'Budite dobri. Ovo je zabavan i lijep show i trebali bismo zahvaljivati svakom od ovih otočana što su nam se dali na raspolaganje'.

Ariana Madix
Ariana Madix FOTO: Voyo

Ariane Madix je iskoristila svoju platformu ne samo da obnovi vlastiti život, već da postane glas za sve one koji su se osjećali prevareno i slomljeno. Pokazala je kako se iz pepela može ustati, preuzeti kontrola i, na kraju, pobijediti pod vlastitim uvjetima. I dok slavi još jedan rođendan, jasno je da njezina priča o snazi tek počinje.

Arianu Madix gledaj na platformi Voyo u 'Love Island USA' i 'Love Island Games'

A usudiš li se zaljubiti? Prijave za Love Island Adria kao i casting traju cijelo ljeto, čekamo da se prijaviš i započneš svoju avanturu života. Prijavi se na linku: PRIJAVA.

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