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Love Island Adria

Atraktivna Lara koja stiže u 'Love Island Adria' za RTL.hr: 'Ne volim kada dečko ima preestetičan Instagram profil'

Lara je jedna od djevojaka koja će pokušati pronaći ljubav u novoj sezoni 'Love Islanda Adria'. Za sebe kaže da je iskrena, zna što želi i nema problema prepoznati ponašanja koja je odmah odbijaju kod muškaraca.

RTL.hr
13.09.2026 15:56

Na pitanje koje su joj prve asocijacije na 'Love Island', Lara bez razmišljanja odgovara: ljubav i izazov. Upravo zato odlučila je zakoračiti u vilu na Tenerifeu i vidjeti može li među islanderima pronaći osobu s kojom će ostvariti posebnu povezanost.

Iako će na put ponijeti mnogo uspomena, postoji jedna stvar bez koje ne putuje nikamo. "Uvijek sa sobom nosim svoju jastučnicu, gdje god da idem", otkrila je Lara.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kod muškaraca vrlo brzo primjećuje ono što joj smeta. Kao najveće "red flagove" ističe toksičnost, ljubomoru, ali i nešto što bi mnoge moglo iznenaditi – previše sređen Instagram profil. "Više volim kada dečko nema ništa na profilu", priznala je.

S druge strane, postoje osobine koje je mogu osvojiti. Najvažniji su joj lojalnost i smisao za humor, a upravo kombinaciju tih kvaliteta nada se pronaći u vili. Da upornost ponekad ipak može uroditi plodom, Lara je naučila i na vlastitom primjeru. Prisjetila se jednog dečka koji joj se u početku nije sviđao, no nije odustajao.

Lara, Love Island
Lara, Love Island FOTO: RTL

"Svake mi je nedjelje slao cvijeće i molio me za šansu", otkrila je Lara, pokazavši da ponekad ljubavne priče nastaju ondje gdje ih najmanje očekujemo.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL večeras, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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