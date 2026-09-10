Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Atraktivna Mili ulazi u 'Love Island Adria', ali jasno poručuje: 'Ne vjerujem u ljubav na prvi pogled, to je nešto fizički'

Love Island Adria kreće u nedjelju od 20 sati na platformi Voyo. U vilu na Tenerifeu ulazi deset mladih samaca, a među je i Mili

RTL.hr
10.09.2026 09:00

Mili (26) dolazi iz Smedereva i po zanimanju je hostesa. Živi u Crnoj Gori i aktivno se bavi fitnessom koji ju je transformirao fizički, ali i mentalno. Veganka je, obožava glazbu i ples te smatra da je upornost njezina najveća vrlina. Uz treninge i isprobavanje novih veganskih recepata, Mili se bavi trčanjem te čitanjem knjiga.

"Odlučila sam probati, rekla sam sebi da je vrijeme da izađem iz svoje zone komfora, da probam i vidim što će biti - tako sam se odlučila prijaviti na show i evo me tu danas", otkrila je Mili o svojoj odluci da se prijavi na Love Island Adria. Svoju odluku, kaže, nije preispitivala. "Najveća podrška mi je majka, baš kao i prijatelji kojima sam povjerila da ulazim u kuću, to je dovoljno", dodaje Mili.

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

U ljubav na prvi pogled, kaže, ne vjeruje. "To je nešto fizički, a izgled mi nije presudan, bitnije mi je da se poklopim u energiji s nekim i da kliknemo što se tiče zajedničkih ciljeva, stavova i razmišljanja. Naravno, važan je i fizički izgled, ali ne toliko koliko to da se s nekim poklopiš", otkriva kandidatkinja Love Island Adria. "Bitno mi je da moj partner bude sličan meni, netko tko želi živjeti zdrav život", dodaje.

Cijeni svoj uski krug prijatelja, oni su joj velika podrška i tijekom avanture u Love Island Adria. Ništa joj, dok je na Tenerifeu, kaže, neće nedostajati. "Brzo se prilagođavam situacijama, nisam ovisna ni o mobitelu, mogu bez svega. Bitno mi je da mogu trenirati, a vjerujem i da ću sklopiti prijateljstva", zaključuje Mili.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati!

love island love island adria mili love island
Love Island Adria

FOTOGALERIJA Stižu najzgodniji samci regije: Upoznajte islandere 'Love Islanda Adria'

Moglo bi te zanimati

Upoznajte Mili i Drinu! Islanderke spremne za avanturu života: 'Vrijeme je da izađem iz svoje zone komfora'

VIDEO Ovako izgleda vila 'Love Islanda Adria': Kandidati u nedjelju ulaze, a sve je spremno za ljubav

Šime Elez među prvima zavirio u vilu 'Love Islanda Adria'

Aplikacija Love Island Adria odsad je dostupna! Upoznajte prve regionalne islandere

Upoznajte kandidate koji stižu u 'Love Island Adria'

Voditeljica 'Love Islanda' zavirila u profile kandidata 'Love Islanda' i otkrila sočan detalj: 'Bit će tu puno slomljenih srca'

Pročitaj na Net.hr
Znate li tko je ovo? Slavna ljepotica bez šminke izgleda neprepoznatljivo
Charlotte tek rodila kćer, a Ruben ponovno u društvu 20 godina mlađe Valentine
Borna Ćorić izgovorio sudbonosno 'da': U tajnosti oženio jednu od najljepših Hrvatica
Osvojila je Spielbergovo srce, a onda mu uzela milijune: Kako danas izgleda fatalna Amy Irving?
Bila je seks-simbol 90-ih i Bondova djevojka: Pogledajte kako Denise Richards izgleda danas
Elizabeth Hurley (61) ne prestaje očaravati: Oprostila se od ljeta izazovnom fotografijom u bikiniju
Sydney Sweeney ponovno šokira! U novoj reklami pozira skroz bez odjeće
Jelena Perčin prvi put progovorila o vjenčanju s Antom Gelom: Otkrila dosad nepoznat detalj
Haris Džinović ponovno o odnosu s Melinom: 'Mislila je da ima nešto bolje, dosadio sam joj'
Matija Vuica odgovorila na trend: Pokazala fotografije iz osamdesetih i oduševila pratitelje