Bajka se nastavlja izvan showa: Luka i Mili podijelili romantičnu fotku iz Zagreba: 'Zahvalna sam što se mogu nazvati tvojom'

Nakon završetka prve sezone 'Love Island Adria', Luka i Mili dokazuju da njihova ljubavna priča u stvarnom svijetu tek počinje, a novom zajedničkom objavom raznježili su brojne fanove

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Iako su kamere u vili na Tenerifeu ugašene, ljubavne priče omiljenih islandera nastavljaju se punim intenzitetom i u vanjskom svijetu. Među parovima čija romansa izaziva najviše pažnje svakako su Luka i Mili, koji su svojim fanovima priredili pravo iznenađenje novom zajedničkom objavom. Luka je na svom profilu objavio fotografiju na kojoj ljubi Mili, dok u zagrljaju poziraju ispred ogledala, spremni za nove zajedničke pobjede izvan televizijskih ekrana.

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Komentar koji je rastopio obožavatelje

Da su emocije s otoka bile potpuno iskrene, potvrđuje i Miličin dirljiv komentar ispod objave koji je u kratkom roku prikupio stotine lajkova i oduševio pratitelje: "Zahvalna sam što mogu da se nazovem tvojom"

icon-expand icon-close icon-close Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo