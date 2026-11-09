Bajka se nastavlja izvan showa: Luka i Mili podijelili romantičnu fotku iz Zagreba: 'Zahvalna sam što se mogu nazvati tvojom'

Iako su kamere u vili na Tenerifeu ugašene, ljubavne priče omiljenih islandera nastavljaju se punim intenzitetom i u vanjskom svijetu. Među parovima čija romansa izaziva najviše pažnje svakako su Luka i Mili, koji su svojim fanovima priredili pravo iznenađenje novom zajedničkom objavom.
Luka je na svom profilu objavio fotografiju na kojoj ljubi Mili, dok u zagrljaju poziraju ispred ogledala, spremni za nove zajedničke pobjede izvan televizijskih ekrana.
Komentar koji je rastopio obožavatelje
Da su emocije s otoka bile potpuno iskrene, potvrđuje i Miličin dirljiv komentar ispod objave koji je u kratkom roku prikupio stotine lajkova i oduševio pratitelje:
"Zahvalna sam što mogu da se nazovem tvojom"
Ova romantična objava još je jednom dokazala da su Luka i Mili pronašli ono po što su došli u show – pravu ljubav koja nastavlja cvjetati daleko od očiju javnosti, a pred ovim parom sada je bezbrižno uživanje u zajedničkom životu i planiranju budućnosti izvan 'Love Islanda'.
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