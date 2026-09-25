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Love Island Adria

Bez dlake na jeziku! Alja iskreno o Mili i Loren: 'Svojim postupcima su pokazale kakve su'

Kontroverzna igra s otkrivanjem broja dosadašnjih seksualnih partnera opasno je poljuljala odnose među stanarima vile 'Love Islanda Adria', a nova 'Hot list' epizoda donijela je dodatna razotkrivanja

RTL.hr
25.09.2026 22:20

Tijekom razgovora s voditeljicom Draganom, u središtu pozornosti našla se Alja, koja je bez ustručavanja otkrila što misli o postupcima Mili i Loren te priznala kako je taj događaj trajno promijenio njihovu dinamiku.

Izostanak ženske solidarnosti i povlačenje pred muškarcima

Nakon iznimno napete večeri u kojoj je glasno i jasno iznijela svoj stav, Alja se nadala podršci i sestrinskoj solidarnosti. Iznenadilo ju je što su Mili i Loren, iako su naizgled dijelile njezino nezadovoljstvo, u ključnom trenutku ipak odlučile zašutjeti, povući se i prikloniti mišljenju svojih partnera.

Dragana je podsjetila Alju na taj trenutak u kojem su se ostale cure zapravo sakrile iza njezinih leđa, što je Alju natjeralo da ozbiljno preispita iskrenost prijateljstava koja je počela graditi u vili.

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Moj odnos s njima više nije isti'

Iako je bila vidno razočarana, Alja je naglasila kako joj je ova situacija poslužila kao važno otrežnjenje o tome s kim zapravo dijeli životni prostor:

"Mislim, različite smo cure. Ako su one u redu s tim da drže stvari u sebi i da potiskuju neke stvari, to je u redu, ali to definitivno nije za mene."

Alja, Mili, Loren, Love Island Adria
Alja, Mili, Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dodala je kako su Mili i Loren svojim postupcima pod pritiskom pokazale svoje prave prioritete u ovom showu, zbog čega je donijela odluku da napravi odmak:

"To mi je puno pokazalo o tome kakve su zapravo cure. Imam poštovanje prema tome jer to ne mogu promijeniti, ali moj odnos s njima je sada malo drugačiji nego što je bio prije."

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