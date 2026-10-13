Bijesni Anthony saznao da mu je najbolji prijatelj radio iza leđa: 'Znaš li ti kako me to povrijedilo?'

Alisa je odlučila otvoriti dušu i priznati Anthonyju što se zapravo kuha iza njegovih leđa, no njezino šokantno otkriće duboko je povrijedilo mladog islandera te izazvalo do sada neviđeni razdor.
Neočekivano priznanje i tajna upozorenja
Sve je započelo naizgled mirnim razgovorom kada su se Alisa i Anthony povukli u stranu kako bi raščistili nedoumice i probleme iz vremena dok su skupa činili par. Tijekom iskrenog razgovora, Alisa mu je bez uvijanja priznala kako ne osjeća nikakvu fizičku kemiju prema Luki.
No, pravi potres uslijedio je kada je otkrila što joj je Luka tajno govorio. Prema njezinim tvrdnjama, Luka ju je otvoreno nagovarao protiv Anthonyja, uvjeravajući je da mu nikako ne smije vjerovati jer je on 'neozbiljan igrač' koji glumi osjećaje i nema iskrene namjere.
Slomljeno povjerenje i bijes: 'Znaš li ti kako me to boli?'
Anthony je ove riječi dočekao u potpunom šoku i nevjerici. Naime, Luku je od prvog dana gledao kao starijeg brata i osobu od najvećeg povjerenja u showu. Bili su nerazdvojni, a Anthony mu se bez zadrške povjeravao i tražio savjete u svim kriznim trenucima.
"Znaš kako to boli? Znači, je li znaš kako me to povrijedilo", ponavljao je Anthony izvan sebe od bijesa i ogromnog razočaranja.
Nije mogao sakriti ogorčenje pa je oštro reagirao na postupak dečka kojeg je smatrao najrazumnijim u vili. Bez dlake na jeziku zaključio je kako je Luka očito spreman gaziti po prijateljima i servirati laži samo kako bi se izborio za naklonost djevojke.
Najviše ga je pogodilo to što mu je Luka sve to radio iza leđa, dok mu je u lice glumio punu podršku i savezničke namjere.
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