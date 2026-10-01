'Bila sam u pravu za njega!': Luka skuhao kavu novoj curi, Alja pobjesnila i skroz ga otpisala

Luka je odlučio uljepšati jutro Alisi novoj bombshellici koja je svojim samim ulaskom unijela nemir među postojeće parove i skuhati joj kavu. No, ono što je njemu vjerojatno izgledalo kao sitni znak pažnje, za Alju je bio čisti "šamar" i javna potvrda da Luka ne drži do nje niti poštuje njihov odnos.
Dok su ostali kandidati opušteno raspravljali o tome tko pije kavu sa šećerom, a tko bez, Alja je kuhala od bijesa i pred curama bez zadrške sasula sve što misli o njegovom potezu:
"To je takvo nepoštovanje! Bila sam u pravu što se tiče njega!"
'Jedva čekam drugi krevet!' Čin pažnje pretvorio se u kraj odnosa
Proključale strasti u vili pokazale su da za Alju kava nije bila samo napitak, nego jasan simbol pažnje i poštovanja kojeg Luka, po njezinom mišljenju, uopće nema.
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