'Bila sam u pravu za njega!': Luka skuhao kavu novoj curi, Alja pobjesnila i skroz ga otpisala

Luka je odlučio uljepšati jutro Alisi novoj bombshellici koja je svojim samim ulaskom unijela nemir među postojeće parove i skuhati joj kavu. No, ono što je njemu vjerojatno izgledalo kao sitni znak pažnje, za Alju je bio čisti "šamar" i javna potvrda da Luka ne drži do nje niti poštuje njihov odnos.

Dok su ostali kandidati opušteno raspravljali o tome tko pije kavu sa šećerom, a tko bez, Alja je kuhala od bijesa i pred curama bez zadrške sasula sve što misli o njegovom potezu:

"To je takvo nepoštovanje! Bila sam u pravu što se tiče njega!"