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Love Island Adria

Bile su najbolje prijateljice u vili, a druženje su nastavile i vani: Ovako izgledaju jutra Lare i Drine

Prva sezona hit showa 'Love Island Adria' ponudila nam je brojne dramatične zaplete, turbulentne prekide i velike ljubavi, ali osim romantičnih parova, vile na Tenerifeu pamtit ćemo i po iskrenim prijateljstvima

RTL.hr
13.11.2026 22:00

Dok su se mnogi odnosi raspali pod pritiskom kamera i vanjskog svijeta, simpatične Lara i Drina dokazale su da su stvorile neraskidivu vezu koja se bez problema preselila i daleko izvan studijskih vrata.

Od ležanja na suncu do urnebesnih jutarnjih poza

Tijekom boravka u luksuznoj vili, Lara i Drina često su bile oslonac jedna drugoj, dijeleći i lijepe trenutke i one ispunjene napetošću. No, pravi dokaz da njihovo prijateljstvo tek sada cvjeta stiže kroz objave na društvenim mrežama kojima redovito uveseljavaju svoje pratioce.

Drina, Lara, Love Island Adria
Drina, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tako je nedavni Story još jednom potvrdio koliko su opuštene kada su zajedno. Uz opis "Dobro jutrooo" praćen mnoštvom ružičastih srca i blještavih zvjezdica, Lara je podijelila urnebesan trenutak u kojem s sunčanim naočalama na glavi izvodi komičnu, gotovo akrobatsku figuru noge podignute u zrak naslonjena na kuhinjski element. Ovakve spontane i zabavne scene pokazuju da djevojke i u svakodnevnom životu uživaju u druženju s istom onom zaraznom energijom koju su pokazivale i u showu.

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Instagram

Prijateljstvo koje prelazi format

Dok se ostali kandidati prilagođavaju novim životnim ritmovima, selidbama i obavezama, Lara i Drina pokazuju da su jedni od najljepših trofeja ovakvih formata zapravo ljudi s kojima dijelimo dane izolacije i smijeha. Njihovo prijateljstvo nastavlja rasti, a fanovi s oduševljenjem prate svaki njihov zajednički korak u vanjskom svijetu.

Drina i Lara, Love Island Adria
Drina i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

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