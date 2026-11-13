Bile su najbolje prijateljice u vili, a druženje su nastavile i vani: Ovako izgledaju jutra Lare i Drine

Prva sezona hit showa 'Love Island Adria' ponudila nam je brojne dramatične zaplete, turbulentne prekide i velike ljubavi, ali osim romantičnih parova, vile na Tenerifeu pamtit ćemo i po iskrenim prijateljstvima

Dok su se mnogi odnosi raspali pod pritiskom kamera i vanjskog svijeta, simpatične Lara i Drina dokazale su da su stvorile neraskidivu vezu koja se bez problema preselila i daleko izvan studijskih vrata.

Od ležanja na suncu do urnebesnih jutarnjih poza

Tijekom boravka u luksuznoj vili, Lara i Drina često su bile oslonac jedna drugoj, dijeleći i lijepe trenutke i one ispunjene napetošću. No, pravi dokaz da njihovo prijateljstvo tek sada cvjeta stiže kroz objave na društvenim mrežama kojima redovito uveseljavaju svoje pratioce.

icon-expand icon-close icon-close Drina, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tako je nedavni Story još jednom potvrdio koliko su opuštene kada su zajedno. Uz opis "Dobro jutrooo" praćen mnoštvom ružičastih srca i blještavih zvjezdica, Lara je podijelila urnebesan trenutak u kojem s sunčanim naočalama na glavi izvodi komičnu, gotovo akrobatsku figuru noge podignute u zrak naslonjena na kuhinjski element. Ovakve spontane i zabavne scene pokazuju da djevojke i u svakodnevnom životu uživaju u druženju s istom onom zaraznom energijom koju su pokazivale i u showu.

icon-expand Drina, Love Island Adria FOTO: Instagram

Prijateljstvo koje prelazi format

Dok se ostali kandidati prilagođavaju novim životnim ritmovima, selidbama i obavezama, Lara i Drina pokazuju da su jedni od najljepših trofeja ovakvih formata zapravo ljudi s kojima dijelimo dane izolacije i smijeha. Njihovo prijateljstvo nastavlja rasti, a fanovi s oduševljenjem prate svaki njihov zajednički korak u vanjskom svijetu.

icon-expand Drina i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo