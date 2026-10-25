'Bio je stvarno gušt dijeliti kadar!': Peđa Gvozdić emotivnom objavom najavio kraj sezone 'Specijalista Zagreb'

Glumac koji je utjelovio inspektora Zorana Jukića uputio je veliki naklon glumačkoj postavi i cijeloj ekipi iza kamera, dok se na platformi Voyo emitira finalna epizoda prve sezone serije 'Specijalisti Zagreb'

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Ususret emitiranju zadnje epizode prve sezone kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb', glumac Peđa Gvozdić dirljivom se objavom na društvenim mrežama oprostio od intenzivnog razdoblja snimanja i rada na ovom velikom projektu. Uz seriju fotografija i opuštenih trenutaka sa seta te druženja s kolegama, Gvozdić je sa svojim pratiteljima podijelio ponos i zahvalnost za sve što je tim ostvario tijekom rada na seriji.

icon-expand icon-close icon-close Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Emotivan naklon kolegama i ekipi iza kamere

"Bio je stvarno gušt dijelit kadar s ovom divnom ekipom, preko 170 glumaca je prošlo kroz seriju od klasića, profesora i nekih novih klinaca", napisao je Peđa u svojoj objavi, istaknuvši nevjerojatnu širinu i raznolikost glumačkog ansambla koji se okupio u seriji. Posebnu je zahvalu uputio i neumornim ljudima čiji rad gledatelji ne vide na ekranu, ali bez kojih serija ne bi izgledala jednako impresivno. "Moj veliki naklon cijeloj ekipi iza kamere, bez koje ova serija ne bi bila to što jest", poručio je emotivno.

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Glumačko zajedništvo koje se prenijelo na ekran