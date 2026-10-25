'Bio je stvarno gušt dijeliti kadar!': Peđa Gvozdić emotivnom objavom najavio kraj sezone 'Specijalista Zagreb'

Ususret emitiranju zadnje epizode prve sezone kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb', glumac Peđa Gvozdić dirljivom se objavom na društvenim mrežama oprostio od intenzivnog razdoblja snimanja i rada na ovom velikom projektu.
Uz seriju fotografija i opuštenih trenutaka sa seta te druženja s kolegama, Gvozdić je sa svojim pratiteljima podijelio ponos i zahvalnost za sve što je tim ostvario tijekom rada na seriji.
Emotivan naklon kolegama i ekipi iza kamere
"Bio je stvarno gušt dijelit kadar s ovom divnom ekipom, preko 170 glumaca je prošlo kroz seriju od klasića, profesora i nekih novih klinaca", napisao je Peđa u svojoj objavi, istaknuvši nevjerojatnu širinu i raznolikost glumačkog ansambla koji se okupio u seriji.
Posebnu je zahvalu uputio i neumornim ljudima čiji rad gledatelji ne vide na ekranu, ali bez kojih serija ne bi izgledala jednako impresivno. "Moj veliki naklon cijeloj ekipi iza kamere, bez koje ova serija ne bi bila to što jest", poručio je emotivno.
Glumačko zajedništvo koje se prenijelo na ekran
Tijekom snimanja, glavna glumačka četvorka u kojoj su uz Peđu Gvozdića i Vini Jurčić, Ivan Barišić te Toni Gojanović, uz podršku Ivone Baković izgradila je iznimnu bliskost i sjajnu energiju. Fotografije sa seta i zajednička druženja svjedoče o pravoj obiteljskoj atmosferi i humoru koji su ih pratili iz dana u dan.
Kroz objavljene uspomene i snimke sa snimanja, u seriji su se uz glavne aktere pojavila i brojna druga zvučna imena domaće scene, poput Gorana Grgića, Marinka Prge i mnogih drugih kolega i kolegica.
Zadnja epizoda prve sezone serije 'Specijalisti Zagreb' već je dostupna na platformi Voyo.