Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

'Bio je stvarno gušt dijeliti kadar!': Peđa Gvozdić emotivnom objavom najavio kraj sezone 'Specijalista Zagreb'

Glumac koji je utjelovio inspektora Zorana Jukića uputio je veliki naklon glumačkoj postavi i cijeloj ekipi iza kamera, dok se na platformi Voyo emitira finalna epizoda prve sezone serije 'Specijalisti Zagreb'

RTL.hr
25.10.2026 18:00

Ususret emitiranju zadnje epizode prve sezone kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb', glumac Peđa Gvozdić dirljivom se objavom na društvenim mrežama oprostio od intenzivnog razdoblja snimanja i rada na ovom velikom projektu.

Uz seriju fotografija i opuštenih trenutaka sa seta te druženja s kolegama, Gvozdić je sa svojim pratiteljima podijelio ponos i zahvalnost za sve što je tim ostvario tijekom rada na seriji.

Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb
Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Emotivan naklon kolegama i ekipi iza kamere

"Bio je stvarno gušt dijelit kadar s ovom divnom ekipom, preko 170 glumaca je prošlo kroz seriju od klasića, profesora i nekih novih klinaca", napisao je Peđa u svojoj objavi, istaknuvši nevjerojatnu širinu i raznolikost glumačkog ansambla koji se okupio u seriji.

Posebnu je zahvalu uputio i neumornim ljudima čiji rad gledatelji ne vide na ekranu, ali bez kojih serija ne bi izgledala jednako impresivno. "Moj veliki naklon cijeloj ekipi iza kamere, bez koje ova serija ne bi bila to što jest", poručio je emotivno.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Glumačko zajedništvo koje se prenijelo na ekran

Tijekom snimanja, glavna glumačka četvorka u kojoj su uz Peđu Gvozdića i Vini Jurčić, Ivan Barišić te Toni Gojanović, uz podršku Ivone Baković izgradila je iznimnu bliskost i sjajnu energiju. Fotografije sa seta i zajednička druženja svjedoče o pravoj obiteljskoj atmosferi i humoru koji su ih pratili iz dana u dan.

Kroz objavljene uspomene i snimke sa snimanja, u seriji su se uz glavne aktere pojavila i brojna druga zvučna imena domaće scene, poput Gorana Grgića, Marinka Prge i mnogih drugih kolega i kolegica.

Zadnja epizoda prve sezone serije 'Specijalisti Zagreb' već je dostupna na platformi Voyo.

specijalisti zagreb voyohr rtlhr
Love Island Adria

Izgledaju sjajno! Bivši islanderi Roberto, Loren i Toni uživaju u zajedničkom provodu

Love Island Adria

Anja i Gašper sve su zatvoreniji za druge pa priznali: 'Mili je rekla da će nam doći na svadbu'

Moglo bi te zanimati

Veliko finale 'Specijalista Zagreb'! Posljednja epizoda sezone donosi još jednu napetu istragu

Novu epizodu 'Specijalista Zagreb' pogledajte odmah ekskluzivno na Voyo

Toni pred Zoranom nahvalio njegovu kćer: 'Mia je lijepa, zgodna, ima oči u kojima se možeš izgubiti'

'Specijalisti Zagreb' donose novi napeti slučaj: Ovoga puta u središtu svega je Zoranova kći Mia

'Specijalisti Zagreb' sada ekskluzivno na Voyo! Nova epizoda dostupna je odmah

Tko je ubio slikara na Mirogoju? Istina napokon izlazi na vidjelo, a rasplet će iznenaditi sve

Pročitaj na Net.hr
Ekskluzivan pogled: Kylie Jenner otkrila detalje pripreme za Victoria's Secret debi
Ivančica Pahor o životu nakon borbe s karcinomom: 'Danas imam neke nove prioritete'
Plavokosa ljepotica kao na naslovnici časopisa: Jesenska nedjelja mnoge izvela van
Kaja Casar iz 'Gospodina Savršenog' pokazala novu frizuru i oduševila promjenom
Kći Nicole Kidman ima tek 18 godina, a već osvaja svjetske piste: Ne sliči slavnoj majci
Navijačica Manchester Uniteda objavljuje golišave fotografije svaki dan dok ne otpuste trenera
Frodo, jesi li to ti? Pamtimo ga kao simpatičnog hobita, a danas izgleda dosta drukčije
Svi su gledali u nju: 14-godišnja kći Beyoncé i Jay-Z-ja ukrala show na očevu koncertu
Zgodna plavuša ukrala sve poglede u baru: Evo tko je sve tulumario uz poznati bend
Zbog njega je radila dva posla i s njim prošla ono najteže: Ovako izgleda Gršina supruga