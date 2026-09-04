Biste li preživjeli 'Love Island'? Ova 3 pravila veza na Tenerifeu uništila bi i najstabilnije parove

Dok se samci iz regije spremaju za ulazak u vilu pod budnim okom više od 50 kamera, zabavno se zapitati: kako bismo se mi snašli u njihovim kožama i bi li naša veza položila ovaj neobičan ispit?

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Gledajući s kauča uz omiljene grickalice, odlazak u luksuznu vilu na Tenerifeu čini se kao savršen ljetni bijeg. Sunčanje uz bazen, tropski kokteli, egzotična atmosfera i ekipa zgodnih samaca - zvuči kao recept za idiličan odmor o kakvom svi maštamo. No, 'Love Island Adria' nije samo opuštanje pod španjolskim suncem, već i uzbudljiv ljubavni poligon u kojem se spajaju emocije, zabava i neočekivani zapleti.

Potpuna posvećenost i nula privatnosti

U svakodnevnom životu, nakon sitne razmirice s partnerom, najčešće uzmemo malo vremena za sebe, prošetamo ili se izjadamo prijateljima na kavi. U vili na Tenerifeu sve se događa 'ovdje i sada'. Osuđeni ste na isti prostor 24 sata dnevno, bez mobitela, društvenih mreža i doticaja s vanjskim svijetom. Kada nemate kamo pobjeći od razgovora, svaka sitnica rješava se odmah na licu mjesta. To ujedno znači i nevjerojatno brzo zbližavanje, ali i priliku da u rekordnom roku upoznate sve partnerove vrline i mane.

icon-expand icon-close icon-close Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

Publika vam kroji ljubavni život putem aplikacije

Ovo je pravilo koje unosi najviše dinamike u 'Love Island Adria'. Čak i ako mislite da ste s partnerom izgradili mirnu luku, gledatelji putem pametne mobilne aplikacije dobivaju glavnu riječ. Zamislite situaciju u kojoj publika odluči poslati vašeg partnera na romantičnu večeru s novom osobom u vili! Nema mjesta za rutinu - morat ćete imati nevjerojatnu dozu povjerenja i smirenosti dok čekate da se vrati s tog neočekivanog spoja.

icon-expand love island usa FOTO: PLAY Premium

Obveza da budete u paru za opstanak u showu

U vili 'Love Islanda' ostati sam znači da pakirate kofere i napuštate natjecanje. Svaki novi re-coupling donosi dozu slatke napetosti: trebate pronaći nekoga s kim kliknete na prvu i izgraditi savez koji može izdržati sve testove. Pravi je to izazov - radi li se o iskrenoj kemiji ili samo o dobroj strategiji kako biste zajedno došli do samog finala i glavne nagrade od 50.000 eura?

icon-expand 'Love Island: Beyond the Villa' FOTO: Voyo