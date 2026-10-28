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Love Island Adria

Bivša ili sadašnja? Gašper na biciklu istine priznao da je prema Mili osjećao više

Gašperov odgovor na pitanje o bivšoj ljubavi iznenadio je Anju koja je priznala da joj se ne sviđa usporedba njihovih odnosa

RTL.hr
28.10.2026 11:00

U prvoj regionalnoj sezoni showa Love Island Adria islanderi se suočavaju s pitanjima na koja nije uvijek lako odgovoriti, a ovoga puta na red su došle i stare ljubavi. U vilu je stigao bicikl istine, izazov tijekom kojeg jedan islander mora odgovarati na pitanja ostalih, bez mogućnosti izbjegavanja neugodnih tema. Među onima koji su sjeli na bicikl našao se i Gašper, a jedno pitanje o njegovim osjećajima prema Mili i Anji izazvalo je reakciju njegove sadašnje partnerice.

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pitanje o osjećajima prema Mili i Anji

Naime, Drina je Gašpera upitala jesu li njegovi osjećaji bili snažniji prema Mili ili prema Anji. Gašper je objasnio kako je njegov odnos s Mili trajao dulje, zbog čega je tijekom tog razdoblja imao i više vremena razviti osjećaje nego u samo dva tjedna provedena s Anjom.

Gašper, Anja, Mili, Love Island Adria
Gašper, Anja, Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anji se nije svidjela usporedba

Iako je njegov odgovor možda bio iskren, Anji se nije nimalo svidio. Odmah je dala do znanja da je zasmetala usporedba njihova odnosa s njegovom prošlom vezom s Mili. Smatra da su Gašper i Mili imali vrlo toksičan odnos, dok za sebe i Gašpera vjeruje da nemaju takvu dinamiku.

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