Bivša ljubav stiže na Tenerife? Poruka s privatnim nadimkom u potpunosti šokirala jednog islandera

Nakon napetih rasprava i novih odabira na ceremoniji, islanderi su nastavili večer, no izvan pogleda ostalih, jedan od islandera primio je zagonetnu poruku na svoj mobitel. Sadržaj obavijesti koja je stigla od novog bombshella odmah je izazvao potpuni šok.

U poruci je najavljen dolazak na Tenerife, a pošiljateljica se islanderu obratiola koristeći njegov privatni nadimak. Upravo je taj detalj otkrio da osoba koja stiže vjerojatno nije nepoznata iz vanjskog svijeta, što je kod primatelja poruke izazvalo zatečenost i nevjericu.

Vidno zatečen porukom koju nitko drugi u tom trenutku nije vidio, zatečeni islander je otvoreno naglas prokomentirao svoje sumnje i strah od onoga što slijedi:

"Ako je to neka moja bivša ljubav, bože me sačuvaj!", izjavio je zabrinuto na samu pomisao tko bi se mogao pojaviti na vratima vile.