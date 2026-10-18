Bivši islanderi ulovljeni u Zagrebu! Pogledajte tko se sve druži van vile 'Love Island Adria'

Nakon izlaska iz vile, Mijo, Roberto i Loren pokazali kako provode zajedničke dane u metropoli!

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Iako su se kamere u vili showa 'Love Island Adria' za njih ugasile, prijateljstva i ljubavne veze rođene na sunčanom Tenerifeu itekako traju i u realnom svijetu! To su potvrdili bivši natjecatelji Mijo, Roberto i Loren.

Opušteno druženje u metropoli

Bivši bombshell Mijo na svom je Instagram profilu podijelio fotografiju na kojoj pozira u društvu Roberta i Loren, pokazavši kako je ekipa jedva dočekala ponovni susret. Vesela trojka uživala je u opuštenoj atmosferi i izlasku u samom srcu Zagreba.

icon-expand icon-close icon-close Loren, Roberto, Mijo, Love Island Adria FOTO: Voyo

Roberto i Loren nastavljaju svoju priču

Posebnu pažnju obožavatelja privukli su upravo Roberto i Loren, par koji je od samog početka showa važio za jedan od najskladnijih. Njihov odnos u vili bio je ispunjen snažnom kemijom, a fotografije iz Zagreba samo su potvrda da njihova priča nije bila samo za kamere. Par nastavlja graditi svoj odnos izvan showa, a podrška prijatelja poput Mije pokazuje da su u stvarnom životu pronašli prave ljude s kojima dijele uspomene.

icon-expand Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Instagram