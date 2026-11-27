Među onima koji ne skrivaju koliko im je lijepo zajedno nakon izlaska iz showa svakako su Anja i Gašper. Par je zabilježio opuštene zimske trenutke u Zagrebu, a njihova kemija i bliskost i dalje privlače pažnju pratitelja na društvenim mrežama.

Zimsku atmosferu u gradu iskoristila je i ekipa djevojaka iz showa, pa su tako Alja i Anja pozirale okružene zimskim dekoracijama i lampicama uz tople napitke. Njihove objave još jednom potvrđuju da su se kandidati nakon završetka snimanja nastavili redovito viđati i družiti.

Osim Anje, Gašpera i Alje i brojni drugi bivši natjecatelji showa Love Island Adria posljednjih dana dijele zajedničke trenutke s druženja i izlazaka, pokazujući da su uspomene iz vile prerasle u čvrsta prijateljstva i u stvarnom životu.

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