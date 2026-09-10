Bivši ju je prevario, a ona i dalje vjeruje u ljubav na prvi pogled: Drina stiže u 'Love Island Adria'

U vilu stiže Drina (22), koja dolazi iz Čačka živi u Beogradu i buduća je kostimografkinja. Iskrena je i znatiželjna djevojka, avanturističkog duha. Ima snažnu umjetničku stranu – voli crtanje i slikanje, a bavi se i gimnastikom. Karizmatična je, pozitivne energije te vjeruje da vrlo brzo može osjetiti nečiju energiju. "Očekuje nova iskustva, prijateljstva, ljubav. Svi oko mene su bili iznenađeni i uzbuđeni, prijatelji su mislili i da se šalim kada sam im rekla da idem u show", kroz smijeh otkriva Drina o svojoj prijavi na 'Love Island Adria' .

Iza sebe ima jednu ozbiljnu vezu, a posljednje je slomljeno srce doživjela prije nekoliko mjeseci nakon što je otkrila partnerovu nevjeru. Iako ju je to iskustvo učinilo snažnijom, priznaje da i dalje može postati emocionalno osjetljiva. Kada joj je do nekoga stalo, daje se cijelim srcem – nježna je, komunikativna i traži puno pažnje i bliskosti.

Vjeruje u ljubav na prvi pogled! "Vjerujem u ljubav na prvi pogled, a kod odabira partnera najvažnije mi je poštovanje. Privlače me opušteni, otvoreni dečki, da sve što ide - ide lagano. Vodit ću se svojim osjećajem u kući", dodaje Drina.