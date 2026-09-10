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Love Island Adria

Bivši ju je prevario, a ona i dalje vjeruje u ljubav na prvi pogled: Drina stiže u 'Love Island Adria'

Love Island Adria kreće u nedjelju od 20 sati na platformi Voyo i RTL-u. U vilu na Tenerifeu ulazi deset mladih samaca, a među njima je i Drina

RTL.hr
10.09.2026 12:00

U vilu stiže Drina (22), koja dolazi iz Čačka živi u Beogradu i buduća je kostimografkinja. Iskrena je i znatiželjna djevojka, avanturističkog duha. Ima snažnu umjetničku stranu – voli crtanje i slikanje, a bavi se i gimnastikom. Karizmatična je, pozitivne energije te vjeruje da vrlo brzo može osjetiti nečiju energiju. "Očekuje nova iskustva, prijateljstva, ljubav. Svi oko mene su bili iznenađeni i uzbuđeni, prijatelji su mislili i da se šalim kada sam im rekla da idem u show", kroz smijeh otkriva Drina o svojoj prijavi na 'Love Island Adria'.

Drina, Love Island Adria
Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iza sebe ima jednu ozbiljnu vezu, a posljednje je slomljeno srce doživjela prije nekoliko mjeseci nakon što je otkrila partnerovu nevjeru. Iako ju je to iskustvo učinilo snažnijom, priznaje da i dalje može postati emocionalno osjetljiva. Kada joj je do nekoga stalo, daje se cijelim srcem – nježna je, komunikativna i traži puno pažnje i bliskosti.

Vjeruje u ljubav na prvi pogled! "Vjerujem u ljubav na prvi pogled, a kod odabira partnera najvažnije mi je poštovanje. Privlače me opušteni, otvoreni dečki, da sve što ide - ide lagano. Vodit ću se svojim osjećajem u kući", dodaje Drina.

Drina, Love Island
Drina, Love Island FOTO: Voyo

Najviše će joj nedostajati obitelj i prijatelji u vili, no vjeruje da će se i u showu dobro zabaviti s ostalim islanderima. Drina u Love Island Adria ulazi s jasnom željom – napokon se stvarno zaljubiti.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria
Love Island Adria

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