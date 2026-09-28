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Love Island Adria

Bombshell Stefan spreman je prodrmati situaciju u vili: 'Drina mi je najsimpatičnija'

Love Island Adria dobio je novog bombshella. Stefan je otvoreno otkrio svoje karte i uzdrmao vilu svojim ulaskom! Dolazi iz Novog Sada, po zanimanju je osobni trener te je otvoren za sva iskustva! Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

RTL.hr
28.09.2026 11:17

Stefan (22) dolazi iz Novog Sada i osobni je trener. Na prvi pogled djeluje nedodirljivo, no za sebe će reći da je zapravo topla, komunikativna i empatična osoba. Obožava ženstvene, utrenirane i duhovite djevojke, a u vezi cijeni iskrenost i nježnost. Pretjerana ozbiljnost i veliki ego brzo ga odbijaju.

"Otkako sam čuo da se kod nas snima Love Island Adria, razmišljao sam o prijavi. Sviđa mi se atmosfera, mislim da mi ovo baš odgovara. Mislim da će mi se svidjeti ljudi, djevojke, pokušat ću pronaći ljubav. Otvoren sam za sva iskustva", otkrio je Stefan. Za oko su mu zapele Drina i Loren, otkriva, a Drina mu je najsimpatičnija zbog njezine, kaže – 'cvjetne energije'.

Stefan, Love Island Adria
Stefan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Bližnji ga podržavaju, posebno njegova sestra. "Nerazdvojni smo, njoj je to jako cool, ona je mlađa od mene i pomogla mi je oko pripreme uoči showa. Tu je i najbolji prijatelj", komentirao je fitness trener.

Samouvjeren je mladić, voli koketirati te kaže da je tijekom protekle godine gotovo dvaput tjedno odlazio na spoj. Više vremena posvećuje osobi nasuprot sebe nego što priča o sebi, voli dobro upoznati osobu s kojom provodi vrijeme. U prošlosti je, priznaje, znao glumiti nedostižnog frajera, umjesto da otvoreno kaže što želi.

"Ne vjerujem u ljubav na prvi pogled. Gledam na karakter, ljepotu ima puno djevojaka, a dobar karakter je nešto rjeđi. Rekao bih da djevojka mora biti svjesna, prizemna, da nije egoistična, da se poklopimo u energiji", jasan je. Iako se možda suprotnosti privlače, Stefan bi bio sretniji s djevojkom koja je slična njemu jer smatra da je tako lakše funkcionirati.

Stefan, Love Island Adria
Stefan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iza sebe ima jednu ozbiljnu vezu, a iza mišića krije se mladić s puno interesa. Odličan je u matematici i logici, a kao tinejdžer je kupovao, restaurirao i prodavao rabljeni namještaj. Nakon što je doživio tešku ozljedu noge i izgubio voljenu baku, Stefan je donio odluku da živi po svom i postane što samostalniji. Na Tenerifeu će mu nedostajati obitelj, prijatelji, motor i mobitel.

U Love Island ulazi u potrazi za ljubavi, ali i uzbuđenjem koje show donosi. Dugoročno želi brak, troje djece i miran život uz more. Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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