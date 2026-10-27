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Love Island Adria

Bombshellovi Leonarda i Matija udružili snage: Smatraju da islanderi kalkuliraju i izbjegavaju rizik

Novopečeni islanderi u vili 'Love Island Adria' bez dlake na jeziku analizirali su ponašanje ostalih parova, a Leonarda je Matiji priznala koliko je razočarana trenutnom atmosferom

RTL.hr
27.10.2026 16:00

Uzbuđenja i tenzije u prvoj regionalnoj sezoni showa Love Island Adria ne prestaju se zahuktavati, a s ulaskom novih lica na vidjelo izlaze i brojne zakulisne igre. Najnoviji bombshellovi, Leonarda i Matija, sjeli su nasamo kako bi pretresli situaciju u vili, a njihov razgovor brzo se pretvorio u oštru kritiku na račun ostalih islandera.

Leonarda, Matija, Love Island Adria
Leonarda, Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Razočaranje i strah od finala

Dok se bliži kraj showa, pritisak u kući očito raste, a Leonarda i Matija primijetili su kako se energija među starim islanderima drastično promijenila. Prema njihovu mišljenju, parovi su se ušuškali u svoju sigurnost i više ne žele ništa prepustiti slučaju.

"Imam osjećaj da igraju na sigurno... Kako se bliži kraj, imam osjećaj da ne žele zeznuti ako postoji šansa neka", požalila se Leonarda Matiji, dodavši kako joj je takvo ponašanje potpuno neprihvatljivo.

Posebno ju je zasmetalo što je netko u vili spomenuo finale, nakon čega je osjetila kako se cijela atmosfera u kući naglo promijenila, a u zraku se zavukao strah od gubitka glavne nagrade.

Leonarda, Love Island Adria
Leonarda, Love Island Adria FOTO: RTL

"Što znači finale? Samo lova?", zapitao se razočarano Matija, s čime se Leonarda odmah složila, istaknuvši da nitko od islandera više ne želi eksperimentirati niti izaći iz svoje zone komfora.

Povezanost Leonarde i Matije

Leonarda se u razgovoru otvorila Matiji i o svojim ljubavnim planovima koji nisu išli prema planu, naglasivši kako ju je razočaralo što su je mnogi islanderčići u startu odbili, iako je u show ušla s jasnim namjerama. U Matiji je, kako kaže, pronašla pravu osobu za razgovor.

"Ti me jedini tu razumiješ, svi su me drugi islanderi odbili", priznala mu je iskreno Leonarda.

Matija, Love Island Adria
Matija, Love Island Adria FOTO: RTL

Dok islanderi igraju na sigurno i grčevito čuvaju svoje pozicije strahujući od pogrešnog koraka, Leonarda i Matija su unijeli dozu realnosti i otvoreno prozvali kalkuliranje. 

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