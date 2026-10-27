Bombshellovi Leonarda i Matija udružili snage: Smatraju da islanderi kalkuliraju i izbjegavaju rizik

Uzbuđenja i tenzije u prvoj regionalnoj sezoni showa Love Island Adria ne prestaju se zahuktavati, a s ulaskom novih lica na vidjelo izlaze i brojne zakulisne igre. Najnoviji bombshellovi, Leonarda i Matija, sjeli su nasamo kako bi pretresli situaciju u vili, a njihov razgovor brzo se pretvorio u oštru kritiku na račun ostalih islandera.

Dok se bliži kraj showa, pritisak u kući očito raste, a Leonarda i Matija primijetili su kako se energija među starim islanderima drastično promijenila. Prema njihovu mišljenju, parovi su se ušuškali u svoju sigurnost i više ne žele ništa prepustiti slučaju.

"Imam osjećaj da igraju na sigurno... Kako se bliži kraj, imam osjećaj da ne žele zeznuti ako postoji šansa neka", požalila se Leonarda Matiji, dodavši kako joj je takvo ponašanje potpuno neprihvatljivo.

Posebno ju je zasmetalo što je netko u vili spomenuo finale, nakon čega je osjetila kako se cijela atmosfera u kući naglo promijenila, a u zraku se zavukao strah od gubitka glavne nagrade.