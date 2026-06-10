Boris je bio 'bombshell' u britanskom Love Islandu, a uoči regionalne verzije otkriva: 'To je priča koju ćete pamtiti cijeli život'

"Ljudima koji traže ljubav, savjetovao bih da dobro znaju svoju vrijednost i ne pristaju na minimum", otkrio je mladi maneken i glazbenik. Univerzalan je to savjet za ljubav, kaže, a tako i za sudjelovanje u 'Love Island Adria'. Tijekom audicija za kandidate koji će tražiti ljubav u vili na Tenerifima, Boris je podijelio niz savjeta i otkrio brojne detalje o svojim ljubavnim preferencijama.
"Kada sam čuo da 'Love Island Adria' dolazi u našu regiju, morao sam doći i vidjeti što se događa. Svoju audiciju pamtim po tome što nisam znao što me čeka, ali vjerujte mi - ovdje kreće priča koju ćete pamtiti cijeli život", jasan je Vidović.
Jednom kada kandidati uspiju ući u 'Love Island Adria', kaže Boris, brzo shvatiš jesi li s nekim ostvario vezu ili ne. Najviše ga odbija, dodaje, kada se netko pretvara da je ono što nije. Zdrav odnos u svakom smislu za njega su, kaže - mir, sloga i kemija. "Najviše me kod djevojke privlače samopouzdanje, ženstvenost i energija. Fizički, to su oči i osmijeh", zaključio je Boris Vidović i pozvao sve da se prijave na avanturu života - Love Island Adria! Prijave na 'Love Island Adria' i dalje su otvorene! Prijavi se na službenu stranicu Love Island Adria.