Boris je bio 'bombshell' u britanskom Love Islandu, a uoči regionalne verzije otkriva: 'To je priča koju ćete pamtiti cijeli život'

Slovenac Boris Vidović našao se u ulozi 'bombshella' u britanskoj verziji ITV-jevog 'Love Islanda', a kada je čuo da se priprema regionalna verzija - 'Love Island Adria' na platformi Voyo, Boris je posjetio casting i dao savjete svima koji se žele prijaviti na najveći svjetski dating show

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"Ljudima koji traže ljubav, savjetovao bih da dobro znaju svoju vrijednost i ne pristaju na minimum", otkrio je mladi maneken i glazbenik. Univerzalan je to savjet za ljubav, kaže, a tako i za sudjelovanje u 'Love Island Adria'. Tijekom audicija za kandidate koji će tražiti ljubav u vili na Tenerifima, Boris je podijelio niz savjeta i otkrio brojne detalje o svojim ljubavnim preferencijama.

icon-expand Boris Vidović FOTO: RTL

"Kada sam čuo da 'Love Island Adria' dolazi u našu regiju, morao sam doći i vidjeti što se događa. Svoju audiciju pamtim po tome što nisam znao što me čeka, ali vjerujte mi - ovdje kreće priča koju ćete pamtiti cijeli život", jasan je Vidović.

icon-expand Boris Vidović FOTO: RTL