Čekanju je došao kraj: Pobjednici 'Love Islanda' napokon napravili ono o čemu su cijelo vrijeme pričali u vili!

Dok su boravili pod budnim okom kamera i provodili tjedne u izolaciji, par je često spominjao stvar o kojoj su maštali, a koja je brzo prerasla u pravu internu šalu među sustanarima. Svi su znali koliko o tome pričaju, a sada su napokon ugrabili slobodan trenutak i ostvarili ono što su toliko dugo priželjkivali.

Da je čekanje napokon završilo, potvrdio je i sam Valentin uz urnebesan opis na društvenim mrežama:

"Okej, pojeli smo burrito, ovo se čekalo jako dugo! Drina je editovala, naravno, benger kao i uvek. Osjećaj nezaboravan, definitivno ćemo nastaviti da jedemo burrito zajedno (pojeli smo još 3 u međuvremenu dok se ovaj video spremao)", poručili su uz osmijeh.