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Love Island Adria

Čekanju je došao kraj: Pobjednici 'Love Islanda' napokon napravili ono o čemu su cijelo vrijeme pričali u vili!

Prva sezona hit showa 'Love Island Adria' završila je trijumfom omiljenih pobjednika, no dok su gledatelji nagađali kakvi im milijunski planovi i glamurozne destinacije tek idu na ruku, Drina i Valentin odlučili su sve iznenaditi i prvo ispuniti – svoju najveću internu foru iz vile!

RTL.hr
16.11.2026 15:00

Dok su boravili pod budnim okom kamera i provodili tjedne u izolaciji, par je često spominjao stvar o kojoj su maštali, a koja je brzo prerasla u pravu internu šalu među sustanarima. Svi su znali koliko o tome pričaju, a sada su napokon ugrabili slobodan trenutak i ostvarili ono što su toliko dugo priželjkivali.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Instagram

Da je čekanje napokon završilo, potvrdio je i sam Valentin uz urnebesan opis na društvenim mrežama:

"Okej, pojeli smo burrito, ovo se čekalo jako dugo! Drina je editovala, naravno, benger kao i uvek. Osjećaj nezaboravan, definitivno ćemo nastaviti da jedemo burrito zajedno (pojeli smo još 3 u međuvremenu dok se ovaj video spremao)", poručili su uz osmijeh.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ljubavna idila i dalje traje

Nakon što su poharali vile, osvojili srca publike i odnijeli pobjedu, Drina i Valentin pokazuju da se u svakodnevnom životu najviše vesele malim, opuštenim trenutcima i starim navikama. Njihova kemija ne jenjava ni izvan kamera, a fanovi s oduševljenjem prate svaki njihov novi korak – i, naravno, novi gastro-izazov.

Drina, Valentin, Bombaškoljka
Drina, Valentin, Bombaškoljka FOTO: RTL

Ne propustite novu sezonu 'Love Island SAD'! Čekaju vas nove ljubavne avanture, vrući spojevi i neočekivani obrati – gledajte sve odmah ekskluzivno na Voyo!

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Love Island Adria

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