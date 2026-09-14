Četiri djevojke su ga htjele, a onda je ostao sam! Sve o Anthonyju iz 'Love Islanda Adria', dečku visokom 2,03 metara

Anthony je u 'Love Island Adria' ušao kao jedan od najsamouvjerenijih kandidata. No već prve večeri pokazalo se da ga je moguće izbaciti iz igre – nakon što je osvojio Laru, novi bombshell Jovan preoteo mu ju je pred očima, a Anthony je ostao bez partnerice

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Anthony je u 'Love Island Adria' stigao s velikom dozom samopouzdanja i jasnom porukom konkurenciji – kada mu se neka djevojka svidi, neće se lako povući. No, situacija se vrlo brzo okrenula protiv njega. Od kandidata za kojeg su interes pokazale gotovo sve djevojke do jedinog muškarca bez partnerice – Anthonyjeva ljubavna avantura na Tenerifeu već je na samom početku doživjela veliki preokret.

icon-expand icon-close icon-close Anthony, Love Island Adria FOTO: RTL

Košarkaška karijera

Anthony (22) u show je stigao iz Londona. Britansko-srpski bivši košarkaš visok je 2,03 metra, dvije i pol godine igrao je košarku u SAD-u, a profesionalna karijera odvela ga je i u Kinu. Danas radi kao zaštitar, a prije ulaska u vilu otkrio je i zanimljiv detalj – tvrdi da su ga čak tri puta zvali u britansku verziju ovog showa. Nakon razgovora s obitelji ipak je zaključio da je regionalna verzija pravi izbor za njega, a posebno je istaknuo podršku svoje majke. Iza sebe ima dvije ozbiljne veze. Prije dolaska u vilu dao je i naizgled oprečne odgovore o tome što mu je najvažnije kod djevojke. U jednom je razgovoru istaknuo da dobra energija i smisao za humor mogu zasjeniti fizički izgled, dok je kasnije priznao da mu upravo fizička privlačnost prva privuče pažnju. Jedno je, međutim, bilo jasno – u vilu je stigao uvjeren da se neće bojati konkurencije.

Oteo Laru, pa ostao bez nje

Kada je stigao pred djevojke u prvoj epizodi, čak su četiri pokazale interes za njega. Među njima je bila i Lara, koja je u tom trenutku već bila u paru s Vukašinom. Anthony nije dugo razmišljao – odlučio je iskoristiti priliku i upravo nju odabrati za svoju partnericu, čime se dogodila prva 'krađa' sezone.

icon-expand Lara i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony i Lara brzo su pronašli zajedničke teme, te se razvijala ozbiljna kemija. No, u 'Love Islandu' stvari se mogu promijeniti u samo nekoliko trenutaka. Na samom kraju prve večeri u vilu je stigao Jovan, prvi bombshell sezone. Dobio je moć razdvojiti jedan od već formiranih parova i za sebe odabrati djevojku koju želi bolje upoznati. Njegov izbor pao je upravo na Laru. Tako je Anthony ostao sam.

icon-expand Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo