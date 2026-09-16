Četvrta epizoda 'Love Islanda Adria' stiže večeras: Evo gdje i kada je gledati

Pred Islanderima su novi razgovori, nova iskušenja i prilike da pokažu koliko su njihove simpatije zapravo ozbiljne. Dok se jedni sve više prepuštaju emocijama, drugi tek pokušavaju otkriti kome mogu vjerovati i postoji li među njima dovoljno kemije za nešto više.
A kako vrijeme u vili prolazi, ulozi postaju sve veći. Svaki novi dolazak može pomrsiti planove postojećim parovima, a samo jedan razgovor ili pogled dovoljan je da se odnosi potpuno promijene.
Tko će se dodatno zbližiti, čije će simpatije biti stavljene na kušnju i kakva iznenađenja čekaju Islandere, gledatelji će doznati već večeras.
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