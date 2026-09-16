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Love Island Adria

Četvrta epizoda 'Love Islanda Adria' stiže večeras: Evo gdje i kada je gledati

Četvrta epizoda 'Love Islanda Adria' stiže večeras, a nakon prvih dana u luksuznoj vili na Tenerifeu odnosi među Islanderima postaju sve zanimljiviji. Prve simpatije već su se rodile, neki su se parovi posebno zbližili, a dolasci novih Islandera pokazali su da se situacija na Otoku ljubavi može promijeniti u samo jednom trenutku

RTL.hr
16.09.2026 11:28

Pred Islanderima su novi razgovori, nova iskušenja i prilike da pokažu koliko su njihove simpatije zapravo ozbiljne. Dok se jedni sve više prepuštaju emocijama, drugi tek pokušavaju otkriti kome mogu vjerovati i postoji li među njima dovoljno kemije za nešto više.

A kako vrijeme u vili prolazi, ulozi postaju sve veći. Svaki novi dolazak može pomrsiti planove postojećim parovima, a samo jedan razgovor ili pogled dovoljan je da se odnosi potpuno promijene.

Alja i Marija Tereza, Love Island Adria
Alja i Marija Tereza, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tko će se dodatno zbližiti, čije će simpatije biti stavljene na kušnju i kakva iznenađenja čekaju Islandere, gledatelji će doznati već večeras.

Četvrtu epizodu 'Love Islanda Adria' gledajte večeras, u srijedu 16. rujna, od 20 sati ekskluzivno na platformi Voyo.

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love island adria
Love Island Adria

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