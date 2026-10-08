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Love Island Adria

Cure savjetovale Mili da bude oprezna s Gašperom: 'Publika nam je već poslala signal da tu nešto ne štima!'

Nakon što su Mili i Gašper odlučili zakopati ratne sjekire i dati novu priliku svojoj vezi, ta je odluka očekivano postala glavna tema među ostalim stanarkama vile 'Love Island Adria'. Zabrinute za svoju prijateljicu, djevojke su okupile Mili kako bi otvoreno prokomentirale situaciju i skrenule joj pozornost na stvari na koje bi trebala pripaziti

RTL.hr
08.10.2026 15:30

Mili je pred curama odlučno branila svoju odluku, ističući da kod Gašpera primjećuje jasne promjene u ponašanju koje joj ulijevaju nadu i povjerenje:

"Puno mi znači što mi je, čak i u trenucima kada sam bila najljuća na njega i odbijala ga uopće pogledati, i dalje spremao ručak i kuhao kavu. To sam doživjela kao jasan dokaz njegove pažnje i truda", objasnila je Mili djevojkama, naglasivši kako su joj osjećaji prejaki i da se ni u jednom trenutku ne kaje što mu je pružila ruku pomirenja.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Prijateljice pozivaju na oprez: 'Ako ponovi istu grešku, nije muškarac za tebe'

Ipak, ostale djevojke u vili nisu u potpunosti dijelile njezin entuzijazam. Upozorile su je na njegove trenutke u kojima gubi kontrolu, naglasivši da sama kemija i snažna privlačnost nisu dovoljne za izgradnju zdrave veze.

Lara ju je pritom izravno podsjetila na reakcije gledatelja koje su pročitale tijekom nedavnog zadatka:

"Publika nam je već dvaput kroz izazove dala jasne signale da u vašem odnosu nešto ne funkcionira... Zadrži sve pod rezervom i nemoj se zalijetati prebrzo", poručila su joj Lara i Drina.

Cure i Mili, Love Island Adria
Cure i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Djevojke su razgovor ipak zaključile snažnom porukom ohrabrenja, naglasivši da joj drže leđa, ali da mora pažljivo pratiti svaki njegov idući korak. Poručile su joj da, ukoliko ponovi istu pogrešku, definitivno nije muškarac za nju jer ona zaslužuje samo najbolje.

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Love Island Adria

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