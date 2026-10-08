Cure savjetovale Mili da bude oprezna s Gašperom: 'Publika nam je već poslala signal da tu nešto ne štima!'

Nakon što su Mili i Gašper odlučili zakopati ratne sjekire i dati novu priliku svojoj vezi, ta je odluka očekivano postala glavna tema među ostalim stanarkama vile 'Love Island Adria'. Zabrinute za svoju prijateljicu, djevojke su okupile Mili kako bi otvoreno prokomentirale situaciju i skrenule joj pozornost na stvari na koje bi trebala pripaziti

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Mili je pred curama odlučno branila svoju odluku, ističući da kod Gašpera primjećuje jasne promjene u ponašanju koje joj ulijevaju nadu i povjerenje: "Puno mi znači što mi je, čak i u trenucima kada sam bila najljuća na njega i odbijala ga uopće pogledati, i dalje spremao ručak i kuhao kavu. To sam doživjela kao jasan dokaz njegove pažnje i truda", objasnila je Mili djevojkama, naglasivši kako su joj osjećaji prejaki i da se ni u jednom trenutku ne kaje što mu je pružila ruku pomirenja.

icon-expand icon-close icon-close Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Ipak, ostale djevojke u vili nisu u potpunosti dijelile njezin entuzijazam. Upozorile su je na njegove trenutke u kojima gubi kontrolu, naglasivši da sama kemija i snažna privlačnost nisu dovoljne za izgradnju zdrave veze. Lara ju je pritom izravno podsjetila na reakcije gledatelja koje su pročitale tijekom nedavnog zadatka: "Publika nam je već dvaput kroz izazove dala jasne signale da u vašem odnosu nešto ne funkcionira... Zadrži sve pod rezervom i nemoj se zalijetati prebrzo", poručila su joj Lara i Drina.

icon-expand Cure i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo