Dečki koji su promijenili sve! Upoznajte nove bombshelle u Love Island Adria

Love Island Adria donosi nove uzbudljive obrate! Nakon što su vilu uzdrmale Alja i Marija Tereza, u show ulaze dvojica bombshella. Obojica su visoki, spremni za avanturu i zovu se Luka! Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo

icon-close

Luka (22) dolazi iz Užica, no živi u Klagenfurtu. Opušten je, pozitivan i avanturističkog duha. U slobodno vrijeme trenira, trči, planinari, igra košarku te obožava putovanja i isprobavanje novih stvari. Zna više stranih jezika, a u ljubavi su mu jako važne lojalnost i iskrenost. Ovaj bombshell priznaje da ga privlače atraktivne, zrele, duhovite i samouvjerene djevojke te priznaje da ponekad zna biti tvrdoglav. Ipak, preferira otvorenu komunikaciju i dogovor te mu je iznimno važna emocionalna povezanost s osobom s kojom će dijeliti sudbinu u vili.

icon-expand icon-close icon-close Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Strast me zadržava kod partnerice! Za sebe smatram da sam pozitivan, razgovor, smisao za humor, izgled tu i tamo", ocijenio je sebe Luka uoči ulaska u vilu. Prije nego što je ušao u Love Island Adria vilu otkrio je i da su mu za oko najviše zapele Drina i Tara. Najviše mu dan, otkriva, popravi dobra glazba, a najviše bi ga kod djevojke moglo odbiti ako ne želi djecu jednog dana! U Love Island Adria se prijavio zbog ljubavi, zabave i novog životnog iskustva te mu je, kaže, prava ljubav važnija od novca ili slave. Prije nego što se prijavio u show, Luka je radio u pošti. No, kakav bi to Love Island Adria bio da u kuću ne ulazi još jedan bombshell? I to još jedan - Luka! Luka (28) dolazi iz Pule, bavi se ugostiteljstvom, a velika strast su mu i motori. Ambiciozan je, djeluje samouvjereno, no, kaže, nesigurniji je nego što ljudi misle.

icon-expand Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo