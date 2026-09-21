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Love Island Adria

Dečki koji su promijenili sve! Upoznajte nove bombshelle u Love Island Adria

Love Island Adria donosi nove uzbudljive obrate! Nakon što su vilu uzdrmale Alja i Marija Tereza, u show ulaze dvojica bombshella. Obojica su visoki, spremni za avanturu i zovu se Luka! Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo

RTL.hr
21.09.2026 09:42

Luka (22) dolazi iz Užica, no živi u Klagenfurtu. Opušten je, pozitivan i avanturističkog duha. U slobodno vrijeme trenira, trči, planinari, igra košarku te obožava putovanja i isprobavanje novih stvari. Zna više stranih jezika, a u ljubavi su mu jako važne lojalnost i iskrenost.

Ovaj bombshell priznaje da ga privlače atraktivne, zrele, duhovite i samouvjerene djevojke te priznaje da ponekad zna biti tvrdoglav. Ipak, preferira otvorenu komunikaciju i dogovor te mu je iznimno važna emocionalna povezanost s osobom s kojom će dijeliti sudbinu u vili.

Luka, Love Island Adria
Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Strast me zadržava kod partnerice! Za sebe smatram da sam pozitivan, razgovor, smisao za humor, izgled tu i tamo", ocijenio je sebe Luka uoči ulaska u vilu. Prije nego što je ušao u Love Island Adria vilu otkrio je i da su mu za oko najviše zapele Drina i Tara. Najviše mu dan, otkriva, popravi dobra glazba, a najviše bi ga kod djevojke moglo odbiti ako ne želi djecu jednog dana!

U Love Island Adria se prijavio zbog ljubavi, zabave i novog životnog iskustva te mu je, kaže, prava ljubav važnija od novca ili slave. Prije nego što se prijavio u show, Luka je radio u pošti.

No, kakav bi to Love Island Adria bio da u kuću ne ulazi još jedan bombshell? I to još jedan - Luka! Luka (28) dolazi iz Pule, bavi se ugostiteljstvom, a velika strast su mu i motori. Ambiciozan je, djeluje samouvjereno, no, kaže, nesigurniji je nego što ljudi misle.

Luka, Love Island Adria
Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka iza sebe ima dvije ozbiljne veze te ističe da su mu u ljubavi najvažnije iskrenost i osjećaj mira. Privlače ga samouvjerene i karizmatične djevojke, a povjerenje mu je najvažnije u vezi. U Love Island dolazi zbog ljubavi, ali i iskustva, dok su mu slava i pažnja samo dodatni bonus. Dugoročno želi ono što zvuči prilično jednostavno – financijsku sigurnost, sretnu obitelj i dovoljno slobode za život izvan posla.

"Kod partnerice u vezi me zadržava mir, osjećaj mira. Ako pričamo o vezi, s godinama izgled nestane - bitan je mir. U Love Island Adria došao sam zbog novog iskustva, ako se dogodi ljubav - dobro je došla", otkrio je uoči ulaska u vilu Luka. Za sebe će reći da je empatičan i potencijalno simpatičan! Svaki dan mu, kaže, popravi jutarnja kava.

A iza samouvjerenog barmena krije se i nježnija strana – Luka se zna povući u sebe i priznaje da mu samoća ponekad čak pomaže da se smiri. Svira nekoliko pjesama na gitari, strastveni je motociklist, a u vili će mu najviše nedostajati upravo njegov motor. Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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