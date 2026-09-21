Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Dečki nisu oduševljeni novim bombshellima: 'Fizički su najslabiji ovdje, nisu nam nikakva prijetnja!'

Ulazak dvojice novih kandidata koji nose isto ime - Luka - trebao je unijeti razdor u vilu 'Love Island Adria' i natjerati muške starosjedioce na oprez

RTL.hr
21.09.2026 10:00

Umjesto panike, pridošlice su dočekane s podsmijehom i potpunim podcjenjivanjem od strane muškog dijela ekipe, koji tvrde da im opasnost uopće ne prijeti.

"Oprosti, ali nula bodova!"

Iako su djevojke pokazale jasan interes za upoznavanjem s novim 'bombshellima', dečki su se brzo okupili iza njihovih leđa i bez dlake na jeziku dali svoj sud o fizičkom izgledu i prvom nastupu konkurencije:

"Ova dvojica su, ja sam odmah rekao, fizički najslabiji ovdje. Da mislim da su nam neka prijetnja, bilo kome od nas, ne vjerujem baš!"

Nisu štedjeli kritike ni na račun njihovog snalaženja u prvim izazovima i interakciji sa stanarkama:

"Nisu napravili ništa, nula bodova!"

Islanderi, Love Island Adria
Islanderi, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pretjerana samouvjerenost koja bi mogla skupo koštati

Dok djevojke uživaju u novoj pažnji i osvježenju u vili, stari natjecatelji uvjereni su da su njihovi parovi potpuno sigurni i da novi dečki nemaju šanse pomrsiti im račune:

"Što se mene tiče, nisam zabrinut ni za jednog ni za drugog. To je to od mene", samouvjereno je zaključio jedan od stanara.

Luka i Luka, Love Island Adria
Luka i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

No, povijest 'Love Islanda' uči nas da je granica između potpune sigurnosti i pakiranja kofera iznimno tanka. Hoće li dva Luka dokazati da su znatno opasniji nego što ostali dečki misle? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Mili oštro osudila Gašperov potez: 'Da sam ja sjela nekom dečku u krilo i ugrizla ga za vrat, jel' bi ti to bilo ok?'

Love Island Adria

Dečki koji su promijenili sve! Upoznajte nove bombshelle u Love Island Adria

Moglo bi te zanimati

Striptiz će podići temperaturu, a onda slijede suze: Pogledajte što se večeras događa u Love Island vili

Mili iskreno o osjećajima u vili: 'Jako je teško da uđe netko tko će mi se svidjeti više od Gašpera!'

Vukašin oštro o Lari i Anthonyju: 'Oni su u toksičnom odnosu, uopće ne znaju uživati!'

Najčvršći par 'Love Islanda Adria'? Roberto i Loren odolijevaju svim iskušenjima

Uspon i pad odnosa Lare i Anthonyja u 'Love Islandu Adria': Od strasti do potpunog kaosa

Tara isprovocirala Anthonyja pred svima: 'Ti se najviše bojiš konkurencije!'

Pročitaj na Net.hr
Brat princeze Diane u intervjuu ponovio svoje tvrdnje: 'Ne čujem ga da govori kako to nije rekao'
Djevojka novog Hajdukovca morala odgoditi put za Split: 'U čemu je problem? Kako je opasan?'
Subota bez špice nezamisliva je: Evo koje su poznate face prošetale centrom metropole
Zadarske ljepotice očitale lekciju iz stila: Posebnu pažnju privukla brineta zavodljivim dekolteom
Braća koja su uništila lica operacijama: Tvrdili da su dio tajnih znanstvenih eksperimenata
Hrvatska glazbenica objavila da čeka bebu u 46. godini: 'Iza nas su godine teških pokušaja'
Subota u centru Zagreba: Ulice i terase pune građana, a jedan neobičan prizor iznenadio je sve
Priroda pala u drugi plan: Pripijeno izdanje Dilette Leotte izazvalo lavinu reakcija na mrežama
Slavko Sobin stiže u seriju 'Divlje pčele': 'Nova sezona donosi sve što volite, ali i mene'
Pravi primjer elegancije i stila: Pogledajte tko je sve ove subote uživao u centru Čakovca