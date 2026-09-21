Dečki nisu oduševljeni novim bombshellima: 'Fizički su najslabiji ovdje, nisu nam nikakva prijetnja!'

Umjesto panike, pridošlice su dočekane s podsmijehom i potpunim podcjenjivanjem od strane muškog dijela ekipe, koji tvrde da im opasnost uopće ne prijeti.
"Oprosti, ali nula bodova!"
Iako su djevojke pokazale jasan interes za upoznavanjem s novim 'bombshellima', dečki su se brzo okupili iza njihovih leđa i bez dlake na jeziku dali svoj sud o fizičkom izgledu i prvom nastupu konkurencije:
"Ova dvojica su, ja sam odmah rekao, fizički najslabiji ovdje. Da mislim da su nam neka prijetnja, bilo kome od nas, ne vjerujem baš!"
Nisu štedjeli kritike ni na račun njihovog snalaženja u prvim izazovima i interakciji sa stanarkama:
"Nisu napravili ništa, nula bodova!"
Pretjerana samouvjerenost koja bi mogla skupo koštati
Dok djevojke uživaju u novoj pažnji i osvježenju u vili, stari natjecatelji uvjereni su da su njihovi parovi potpuno sigurni i da novi dečki nemaju šanse pomrsiti im račune:
"Što se mene tiče, nisam zabrinut ni za jednog ni za drugog. To je to od mene", samouvjereno je zaključio jedan od stanara.
No, povijest 'Love Islanda' uči nas da je granica između potpune sigurnosti i pakiranja kofera iznimno tanka. Hoće li dva Luka dokazati da su znatno opasniji nego što ostali dečki misle? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.