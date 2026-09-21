Dečki nisu oduševljeni novim bombshellima: 'Fizički su najslabiji ovdje, nisu nam nikakva prijetnja!'

Umjesto panike, pridošlice su dočekane s podsmijehom i potpunim podcjenjivanjem od strane muškog dijela ekipe, koji tvrde da im opasnost uopće ne prijeti.

Iako su djevojke pokazale jasan interes za upoznavanjem s novim 'bombshellima', dečki su se brzo okupili iza njihovih leđa i bez dlake na jeziku dali svoj sud o fizičkom izgledu i prvom nastupu konkurencije:

"Ova dvojica su, ja sam odmah rekao, fizički najslabiji ovdje. Da mislim da su nam neka prijetnja, bilo kome od nas, ne vjerujem baš!"

Nisu štedjeli kritike ni na račun njihovog snalaženja u prvim izazovima i interakciji sa stanarkama:

"Nisu napravili ništa, nula bodova!"