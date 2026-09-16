Dečki, oprez - stigla je Alja! Nova bombshellica ima visoke kriterije i tvrdi: 'Želim upoznati pametnog dečka'

Love Island Adria je krenuo na platformi Voyo, a već su se dogodili prvi uzbudljivi obrati! Nakon što su se kandidati spojili, u kuću su ušle prve bombshells i pomutile kandidatima planove! Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo

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Alja (25) dolazi iz Slovenije, buduća je dizajnerica i jako je samouvjerena i neovisna djevojka koja je već gotovo pet godina solo – i jako dobro zna što želi. Empatična je, brižna i romantična, ali i tvrdoglava te vjeruje svojoj jakoj intuiciji. Kaže da ljude može 'pročitati' gotovo odmah, a u odnosima puno više vjeruje djelima nego riječima.

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Iza sebe ima dvije ozbiljne veze, a nakon posljednje veze postala je posebno oprezna kome poklanja svoje povjerenje. Kada se zaljubi, zaljubi se brzo, ali ako osjeti da odnos više nije ono što želi, jednako brzo zna povući crtu. "Nisam se dugo razmišljala, odmah sam odlučila prijaviti se u Love Island Adria. Uvijek želim nešto drugačije, nešto novo, mislim da ako u životu ne iskusiš neke stvari, onda život nije ispunjen. Želim i pronaći ljubav, već sam godinama single i želim upoznati nekog pametnog dečka", kroz smijeh priča Alja. Velika podrška u cijeloj avanturu su joj majka i najbolji prijatelji.

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Traži visokog, tamnokosog muškarca koji je sportski tip te je pravi gentleman, emocionalno zreo, duhovit i inteligentan. Najviše je privlače dobra komunikacija, duboki razgovori, kemija i osjećaj sigurnosti. Romantična je, voli fizičku bliskost i kvalitetno provedeno vrijeme, ali ne želi izgubiti svoju neovisnost zbog veze. "Jako mi je važno poštovanje i način na koji netko s tobom razgovara, povjerenje. Ljubav na prvi pogled? Kroz život sam se naučila da nije sve u izgledu, za mene ljubav na prvi pogled ne postoji", zaključila je Alja.

icon-expand icon-close icon-close Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo