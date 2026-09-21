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Dečki primijetili da je Mili jako ljubomorna: 'Gašper se nje boji, ne može se opustiti u ovoj vili dok je ona tu'

Iako Mili i Gašper na prvu djeluju kao jedan od najstabilnijih parova u vili, muški dio stanara primijetio je ozbiljne pukotine u njihovom odnosu

RTL.hr
21.09.2026 08:00

Tijekom iskrenog razgovora dečki su zaključili da Gašper uopće ne pokazuje svoje pravo lice, a razlog tome je ljubomora njegove partnerice.

Momci su primijetili kako Gašper neprestano pazi na svaki svoj korak kako ne bi izazvao negativnu reakciju ili scenu pred kamerama. Složili su se da Mili konstantno traži pažnju, čime stvara nepodnošljiv pritisak.

"Mislim da se Gašper plaši Mili i ne može se potpuno opustiti u ovoj vili dok je ona ovdje", otvoreno je prokomentirao Anthony, istaknuvši da Gašper zbog straha od sukoba sputava vlastiti karakter.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Striptiz izazov kao kap koja je prelila čašu

Gašper se opustio i odradio vrhunski show, no njegovo sjedenje u krilu drugim djevojkama za Mili je bilo neoprostivo. Nakon izazova priredila mu je hladan tuš i optužila ga za nepoštovanje, dok se on bezuspješno pravdao da je sve bila samo nevina igra za publiku.

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