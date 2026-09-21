Dečki primijetili da je Mili jako ljubomorna: 'Gašper se nje boji, ne može se opustiti u ovoj vili dok je ona tu'

Tijekom iskrenog razgovora dečki su zaključili da Gašper uopće ne pokazuje svoje pravo lice, a razlog tome je ljubomora njegove partnerice.

Momci su primijetili kako Gašper neprestano pazi na svaki svoj korak kako ne bi izazvao negativnu reakciju ili scenu pred kamerama. Složili su se da Mili konstantno traži pažnju, čime stvara nepodnošljiv pritisak.

"Mislim da se Gašper plaši Mili i ne može se potpuno opustiti u ovoj vili dok je ona ovdje", otvoreno je prokomentirao Anthony, istaknuvši da Gašper zbog straha od sukoba sputava vlastiti karakter.