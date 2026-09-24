Dečki slavili dan samo za njih, cure ostale u šoku zbog djetinjastog ispada: 'Kao da sam došla u zoološki vrt kod kaveza s gorilama!'

Najava muškog druženja izazvala je reakciju kakvu vila još nije vidjela. Dečki su vrištali, skakali jedni po drugima i ispuštali neartikulirane krikove.
Lara je u potpunom šoku promatrala podivljale Islandere, pitajući se što se s njima odjednom dogodilo, no najsočniji i najbrutalniji komentar dala je Mili, koja nije imala nimalo milosti:
"Znači, kao da sam došla u zoološki vrt kod kaveza s gorilama!"
Dok su se dečki na svom izletu ponašali kao pušteni s lanca pijuckajući pivo, skačući u bazen i organizirajući dramatičnu potragu za Gašperovom izgubljenom naušnicom na dnu bazena u vili je kuhala ženska pobuna.
Ljutite cure komentirale su kako su upravo one te kojima je bio potreban slobodan dan i predah od drame, a ne muškarci, pitaši se tko će sada uopće spremati ručak po kući dok dečki besposličare. Ipak, umjesto tugovanja, djevojke su ubrzo okrenule ploču: otvorile su šampanjac, smjestile se uz bazen i odlučile uživati u zasluženom miru bez muške prisutnosti.
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