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Love Island Adria

Dečki slavili dan samo za njih, cure ostale u šoku zbog djetinjastog ispada: 'Kao da sam došla u zoološki vrt kod kaveza s gorilama!'

Dobre vijesti za dečke donijele su opći kaos i potpunu nevjericu u vili! Kada je stigla poruka s oznakama za "dan za momke" i najavila nekoliko sati odmora bez ženskog društva, muški dio ekipe doslovno je podivljao od sreće

RTL.hr
24.09.2026 15:30

Najava muškog druženja izazvala je reakciju kakvu vila još nije vidjela. Dečki su vrištali, skakali jedni po drugima i ispuštali neartikulirane krikove.

Lara je u potpunom šoku promatrala podivljale Islandere, pitajući se što se s njima odjednom dogodilo, no najsočniji i najbrutalniji komentar dala je Mili, koja nije imala nimalo milosti:

"Znači, kao da sam došla u zoološki vrt kod kaveza s gorilama!"

Mili, Islanderi, Love Island Adria
Mili, Islanderi, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dok su se dečki na svom izletu ponašali kao pušteni s lanca pijuckajući pivo, skačući u bazen i organizirajući dramatičnu potragu za Gašperovom izgubljenom naušnicom na dnu bazena u vili je kuhala ženska pobuna.

Ljutite cure komentirale su kako su upravo one te kojima je bio potreban slobodan dan i predah od drame, a ne muškarci, pitaši se tko će sada uopće spremati ručak po kući dok dečki besposličare. Ipak, umjesto tugovanja, djevojke su ubrzo okrenule ploču: otvorile su šampanjac, smjestile se uz bazen i odlučile uživati u zasluženom miru bez muške prisutnosti.

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria
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