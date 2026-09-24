Dečki slavili dan samo za njih, cure ostale u šoku zbog djetinjastog ispada: 'Kao da sam došla u zoološki vrt kod kaveza s gorilama!'

Najava muškog druženja izazvala je reakciju kakvu vila još nije vidjela. Dečki su vrištali, skakali jedni po drugima i ispuštali neartikulirane krikove.

Lara je u potpunom šoku promatrala podivljale Islandere, pitajući se što se s njima odjednom dogodilo, no najsočniji i najbrutalniji komentar dala je Mili, koja nije imala nimalo milosti:

"Znači, kao da sam došla u zoološki vrt kod kaveza s gorilama!"