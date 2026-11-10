Dirljiva objave Alje nakon 'Love Island Adria': 'Ovo me putovanje iznenadilo i gurnulo u smjerovima koje nisam očekivala

Nakon što su se ugasila svjetla luksuzne vile i slegli prvi dojmovi iz velikog finala, Alja odlučila je sumirati svoje putovanje u popularnom reality showu. Svoju emotivnu objavu na društvenim mrežama započela je prisjećanjem na same početke:
"Ušla sam kao bomba i izašla s uspomenedama koje nikada neću zaboraviti."
Priznala je kako njezino putovanje nije bilo nimalo lako, ali da joj je upravo zato donijelo neprocjenjive životne lekcije:
"Ovo me putovanje izazvalo, iznenadilo i gurnulo u smjerovima koje nikada nisam očekivala. Kroz svaku visinu, svaku suzu, svaki smijeh i svaki nezaboravan trenutak, ostala sam vjerna onome što jesam."
Ljubav, prijateljstva i nova snaga
Alja je istaknula kako je najvažnija lekcija s ovog putovanja upravo spoznaja o važnosti vlastitog identiteta, dodavši kako se isplati ostati svoj bez obzira na sve. Osim toga, vila s otoka donijela joj je i ono čemu se najmanje nadala:
"Pronašla sam ljubav koju nisam vidjela da dolazi, prijateljstva koja ću zauvijek čuvati i verziju sebe koja je još snažnija nego prije."
Za kraj, uputila je i veliku zahvalu svima koji su je pratili i podržavali kroz cijeli ovaj intenzivan proces:
"Svima koji su me podržavali, smijali se sa mnom, plakali sa mnom i vidjeli moje srce kroz sve to... hvala vam. Ova mi je vila dala uspomene za cijeli život, ali ovo je tek početak moje priče."
Zaključila je u svom prepoznatljivom, samouvjerenom stilu poručivši da ne bi promijenila apsolutno ništa jer zauvijek ostaje zahvalna na svemu što je doživjela.
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