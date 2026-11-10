Dirljiva objave Alje nakon 'Love Island Adria': 'Ovo me putovanje iznenadilo i gurnulo u smjerovima koje nisam očekivala

Nakon što su se ugasila svjetla luksuzne vile i slegli prvi dojmovi iz velikog finala, Alja odlučila je sumirati svoje putovanje u popularnom reality showu. Svoju emotivnu objavu na društvenim mrežama započela je prisjećanjem na same početke:

"Ušla sam kao bomba i izašla s uspomenedama koje nikada neću zaboraviti."

Priznala je kako njezino putovanje nije bilo nimalo lako, ali da joj je upravo zato donijelo neprocjenjive životne lekcije:

"Ovo me putovanje izazvalo, iznenadilo i gurnulo u smjerovima koje nikada nisam očekivala. Kroz svaku visinu, svaku suzu, svaki smijeh i svaki nezaboravan trenutak, ostala sam vjerna onome što jesam."