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Love Island Adria

Djevojka o kojoj svi pričaju: Kako je Lara postala zaštitno lice 'Love Island Adria'

Sa samo 19 godina ušla je u vilu kao fan formata, postala najpoželjnija islanderica i svojim zaraznim humorom te britkim izjavama bez filtera osvojila regiju, a njezin emotivni oproštaj ostavio je trag na sve

RTL.hr
29.10.2026 14:00

Kada je sa samo 19 godina kročila na sunčane Tenerife, Lara nije krila da je u show ušla pronaći ljubav, ali i iz ljubavi prema formatu koji je godinama pratila kao vjerna gledateljica. Njezina iskrena opčinjenost i energija odmah su se svidjele svima, a status najpoželjnije islanderice potvrdila je već na samom početku kada su je gotovo svi dečki u vili željeli izabrati za svoju partnericu. Ipak, njezino srce odmah je kliknulo s Anthonyjem, s kojim je tvorila par koji su mnogi proglašavali najslađim i najperspektivnijim u cijeloj kući.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Lara je vrlo brzo postala sinonim za zabavu, smijeh i autentičnost. Bez imalo ustručavanja, bez filtera i s darom za stvaranje legendarnih izjava koje su preko noći postale viralni hit na društvenim mrežama, unijela je osvježenje u vilu. Iako su joj pojedini islanderi pokušavali pripisati nezrelost s obzirom na to da je bila najmlađa natjecateljica, Lara je svojim postupcima, načinom razmišljanja i emotivnom inteligencijom vrlo brzo razbila sve predrasude i dokazala da posjeduje zrelost kakvu mnogi stariji mogu samo poželjeti.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Prijateljstva koja su obilježila njezin boravak

Osim ljubavnih dinamika, Lara je u vili izgradila izuzetno snažne i iskrene prijateljske veze koje su joj bile najveća podrška. Njezine najbolje prijateljice u vili bile su Drina i Mili, s kojima je dijelila sve tajne, smijeh i suze. 

Mili, Drina, Lara, Love Island Adria
Mili, Drina, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Također, Lara je ostala u iznimno bliskom i toplom prijateljskom odnosu s dečkima u vili, posebice s Anthonyjem, Valentinom i Lukom. Njihovi zajednički razgovori i podrška pokazali su koliko je Lara bila omiljena u muškom društvu te koliko su je svi islanderi cijenili zbog njezina karakterističnog humora i iskrenosti.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: RTL

Usponi, padovi i turbulentne ljubavne stanice

Iako se činilo da su ona i Anthony predodređeni za finale, put ljubavi rijetko kada je posut samo ružama. S vremenom su se pojavile prve trzavice, razlike u komunikaciji i nesporazumi, što ih je navelo da donesu odluku o povlačenju u isključivo prijateljsku luku. U potrazi za novim počecima, Lara je kratko istraživala i druge opcije te pokušala ostvariti povezanost s Tonijem, no ni ta priča nije urodila plodom, pokazavši da njezino srce i dalje traži nešto dublje.

Anthony i Lara, Love Island Adria
Anthony i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

S druge strane, kuću su potresale i Anthonyjeve trzavice, njegovi koraci prema Alisi, a potom i romansa s Aljom. Iako emocije nije mogla u potpunosti sakriti, Lara je priznala prijateljicama da prema Anthonyju još uvijek gaji snažne osjećaje. Njihov odnos ostao je isprepleten dubokom povezanosti, ali i bolnim trenucima kada je postalo jasno da se putevi razilaze.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: RTL

Suze, zagrljaji i emocije koje su dirnule voditeljicu

Kruna njenoh puta u showu dogodila se na ceremoniji kada je Anthony morao donijeti najtežu moguću odluku – birati između Lare i Alje. Odlučivši se za Alju, Anthony je poslao Laru kući, što je izazvalo lavinu emocija i suza u cijeloj vili. Njezin odlazak pogodio je ne samo islandere nego i gledatelje pred malim ekranima.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Koliko je Lara svojim toplim karakterom i iskrenošću ušla pod kožu svima, dokazale su i riječi voditeljice Dragane Mićalović, koja nije krila simpatije prema mladoj islanderici. Dragana je jednom prilikom priznala da je prema Lari osjetila snažan, gotovo majčinski i zaštitnički instinkt.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

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