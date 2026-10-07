Djevojke izrešetale Alisu zbog poljupca s Anthonyjem, ona im odbrusila: 'U čemu je problem, brate mili?!'

Dok su se djevojke u vili 'Love Island Adria' zajedno šminkale i pripremale za večer, opušteni razgovor brzo se pretvorio u otvoreno rešetanje. Tema je bila samo jedna tajni poljubac Alise i Anthonyja, koji su ostale cure pred njom bez zadrške nazvale potpunom glumom i 'fejkom'.

Anja je prva odlučila potaknuti temu i otvoreno upitati Alisu kako je došlo do iznenadnog preokreta u njezinu odnosu s Anthonyjem:

"Znam da ste puno pričali, ali uvijek si govorila da je među vama sve isključivo prijateljski", podsjetila ju je Anja.

Alisa je odmah ponudila svoje objašnjenje zašto su se stvari tako brzo razvile:

"Jeste, to je bilo prijateljski! A baš zbog toga smo se i poljubili da saznamo imamo li romantičnu konekciju. Da se to jednostavno potvrdi", branila se Alisa objašnjavajući svoj potez.