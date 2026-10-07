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Love Island Adria

Djevojke izrešetale Alisu zbog poljupca s Anthonyjem, ona im odbrusila: 'U čemu je problem, brate mili?!'

Nakon burnih razmirica u dvorištu, napeta atmosfera prenešena je i u sobu za uljepšavanje

RTL.hr
07.10.2026 22:30

Dok su se djevojke u vili 'Love Island Adria' zajedno šminkale i pripremale za večer, opušteni razgovor brzo se pretvorio u otvoreno rešetanje. Tema je bila samo jedna tajni poljubac Alise i Anthonyja, koji su ostale cure pred njom bez zadrške nazvale potpunom glumom i 'fejkom'.

'Uvijek si govorila da je to samo prijateljski'

Anja je prva odlučila potaknuti temu i otvoreno upitati Alisu kako je došlo do iznenadnog preokreta u njezinu odnosu s Anthonyjem:

"Znam da ste puno pričali, ali uvijek si govorila da je među vama sve isključivo prijateljski", podsjetila ju je Anja.

Alisa je odmah ponudila svoje objašnjenje zašto su se stvari tako brzo razvile:

"Jeste, to je bilo prijateljski! A baš zbog toga smo se i poljubili da saznamo imamo li romantičnu konekciju. Da se to jednostavno potvrdi", branila se Alisa objašnjavajući svoj potez.

Alisa, Love Island Adria
Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Drina nepovjerljiva: 'Nema mi smisla da prvo moraš sve fizički probati'

Njezina teorija o "testiranju prijateljstva poljupcem" nije dobro prošla kod ostalih djevojaka. Drina je s popriličnom dozom skepticizma komentirala takav pristup:

"Meni nema smisla ta njena priča da iz prijateljstva prvo moraš fizički sve probati da bi znala ima li tu nečega...", iskrena je bila Drina pred ostalim curama.

Alisa je na to naglasila kako nikome nije stajala na putu dok su stvari bile definirane, podsjetivši da Anthonyja nije gledala na taj način dok je bio zauzet:

"Meni Anthony uopće nije bio napet dok je bio s Larom!", poručila je Alisa, a zatim pogođena napadima i komentarima u prostoriji kratko odbrusila: "U čemu je problem brate moj?!"

Anthony i Alisa, Love Island Adria
Anthony i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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