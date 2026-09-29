Dok Gašper opet spominje druge cure, Mili lije suze: 'Ne znam je li njemu stalo koliko i meni'

Iako su naizgled djelovali stabilno, neobičan sat joge u dvorištu i hladan tuš tijekom meditacije natjerali su Mili na gorke suze pred ostalim curama u vili.

"Osjetila sam se jako odbačeno s njegove strane, kao da mu nisam bila prioritet u tom trenutku! Nije došao ni provjeriti gdje sam i kako sam..."

Tenzije su proključale nakon aktivnog jutra u dvorištu. Dok su ostali parovi koristili svaku sekundu za razmjenu nježnosti, zagrljaja i sočnih poljubaca, Mili se osjećala potpuno zanemareno. Pred curama više nije mogla zadržati suze:

Ulje na vatru dolilo je i njegovo ponašanje tijekom meditacije, kada se, prema njezinim riječima, doslovno odmaknuo čim mu je pokušala prići. Priznala je da je situaciju potencirao i PMS, ali je odlučno poručila da od partnera očekuje inicijativu, a ne nagovaranje sa strane:

"Želim da on to želi i da to sam shvati, a ne da mu netko kaže da mi donese čokoladu ili me zagrli! Ne znam je li njemu općenito stalo koliko i meni..."

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