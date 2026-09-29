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Love Island Adria

Dok Gašper opet spominje druge cure, Mili lije suze: 'Ne znam je li njemu stalo koliko i meni'

Najnovija epizoda popularnog dating showa 'Love Island Adria' donijela je novu dramu u odnosu Mili i Gašpera!

RTL.hr
29.09.2026 22:10

Iako su naizgled djelovali stabilno, neobičan sat joge u dvorištu i hladan tuš tijekom meditacije natjerali su Mili na gorke suze pred ostalim curama u vili.

'Osjetila sam se potpuno odbačeno!'

Tenzije su proključale nakon aktivnog jutra u dvorištu. Dok su ostali parovi koristili svaku sekundu za razmjenu nježnosti, zagrljaja i sočnih poljubaca, Mili se osjećala potpuno zanemareno. Pred curama više nije mogla zadržati suze:

"Osjetila sam se jako odbačeno s njegove strane, kao da mu nisam bila prioritet u tom trenutku! Nije došao ni provjeriti gdje sam i kako sam..."

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ulje na vatru dolilo je i njegovo ponašanje tijekom meditacije, kada se, prema njezinim riječima, doslovno odmaknuo čim mu je pokušala prići. Priznala je da je situaciju potencirao i PMS, ali je odlučno poručila da od partnera očekuje inicijativu, a ne nagovaranje sa strane:

"Želim da on to želi i da to sam shvati, a ne da mu netko kaže da mi donese čokoladu ili me zagrli! Ne znam je li njemu općenito stalo koliko i meni..."

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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