Dok je Jovan osvojio bodove romantičnim doručkom, drugi je zakazao! Lara razočarana poručila: 'Anthony je pao test!'

Novi dan u vili za Laru je započeo iznenađenjem koje joj je pripremio Jovan . Svjestan da se u borbi za njezinu pažnju mora istaknuti, potrudio se pripremiti joj doručak, pazeći pritom na najsitnije detalje. Njegov trud nije bio samo simboličan - na tanjuru se našao i krastavac izrezan u obliku srca, gesta koja je jasno pokazala da sluša njezine želje i da mu je stalo ostaviti dobar dojam. U okruženju gdje se svaki potez promatra, ovaj mali znak pažnje dobio je na težini i poslao snažnu poruku. Jovan je pokazao da je spreman uložiti napor, što je kvaliteta koju djevojke u vili itekako cijene.

Dok je Jovan marljivo skupljao bodove, Anthony, za kojeg Lara ne skriva simpatije, potpuno je podbacio. Njegova nonšalantnost, koja je Lari već neko vrijeme smetala, kulminirala je tog jutra. Izostanak bilo kakve geste s njegove strane bio je kap koja je prelila čašu. "Anthony je pao test", kratko i jasno je prokomentirala Lara, vidno razočarana.

Sukob oko doručka jasno je postavio nove odnose snaga. Lara se našla na prekretnici, rastrgana između privlačnosti koju osjeća prema Anthonyju i sigurnosti koju joj nudi Jovan svojim trudom. Hoće li Anthony shvatiti svoju pogrešku i promijeniti taktiku ili će ga njegova nonšalancija stajati ostanka u vili, pokazat će dani koji slijede. Jedno je sigurno - u svijetu Love Islanda i najobičniji doručak može odlučiti o sudbini jedne ljubavi.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.