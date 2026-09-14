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Love Island Adria

Dok je Jovan osvojio bodove romantičnim doručkom, drugi je zakazao! Lara razočarana poručila: 'Anthony je pao test!'

Najnovija situacija zavrtjela se oko Lare, Anthonyja i Jovana, a jedan jutarnji obrok postao je neočekivani test naklonosti koji je otkrio puno više od kulinarskih vještina. Dok je jedan kandidat osvajao bodove romantičnom gestom, drugi je svojim izostankom inicijative izazvao veliko razočaranje

RTL.hr
14.09.2026 22:30

Novi dan u vili za Laru je započeo iznenađenjem koje joj je pripremio Jovan. Svjestan da se u borbi za njezinu pažnju mora istaknuti, potrudio se pripremiti joj doručak, pazeći pritom na najsitnije detalje. Njegov trud nije bio samo simboličan - na tanjuru se našao i krastavac izrezan u obliku srca, gesta koja je jasno pokazala da sluša njezine želje i da mu je stalo ostaviti dobar dojam. U okruženju gdje se svaki potez promatra, ovaj mali znak pažnje dobio je na težini i poslao snažnu poruku. Jovan je pokazao da je spreman uložiti napor, što je kvaliteta koju djevojke u vili itekako cijene.

Jovan, Lara, Love Island Adria
Jovan, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Anthony je pao test'

Dok je Jovan marljivo skupljao bodove, Anthony, za kojeg Lara ne skriva simpatije, potpuno je podbacio. Njegova nonšalantnost, koja je Lari već neko vrijeme smetala, kulminirala je tog jutra. Izostanak bilo kakve geste s njegove strane bio je kap koja je prelila čašu. "Anthony je pao test", kratko i jasno je prokomentirala Lara, vidno razočarana.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Sukob oko doručka jasno je postavio nove odnose snaga. Lara se našla na prekretnici, rastrgana između privlačnosti koju osjeća prema Anthonyju i sigurnosti koju joj nudi Jovan svojim trudom. Hoće li Anthony shvatiti svoju pogrešku i promijeniti taktiku ili će ga njegova nonšalancija stajati ostanka u vili, pokazat će dani koji slijede. Jedno je sigurno - u svijetu Love Islanda i najobičniji doručak može odlučiti o sudbini jedne ljubavi.

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