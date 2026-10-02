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Love Island Adria

Dok Mili preispituje sebe, Anja je samouvjerena: 'Mogla bih oteti Gašpera da to stvarno želim'

Anja je u razgovoru s Draganom otvorila karte o Gašperovom ponašanju i priznala da bez problema može privući njegovu pažnju

RTL.hr
02.10.2026 22:30

Tijekom razgovora na kauču, Anja se prvo osvrnula na narativ da je s Gašperom samo u prijateljskim odnosima, ali je odmah otkrila kako s njegove strane ipak postoje konkretne iskrice.

"S Gašperom sam jako dobra prijateljica. Ali Gašper zna biti jako 'flirty' i svaki put kad ima opciju, on flerta sa mnom", ispričala je Anja, dodavši da mu ona uzvraća tek prijateljskim osmijehom.

Pravi zaplet nastao je kada je voditeljica Dragana upitala je li bi Anja, uz samo malo više truda, bez problema mogla preusmjeriti svu Gašperovu pažnju na sebe. Anja je to potvrdila bez oklijevanja:

"Ja sam sigurna!" dajući jasno do znanja da bi Gašpera mogla oteti Mili u bilo kojem trenutku da to doista želi.

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Nije mi husband materijal, a njihov odnos je toksičan'

Unatoč velikom samopouzdanju, Anja je otkrila i zašto nema namjeru ulaziti u taj ljubavni trokut Gašpera jednostavno ne vidi kao potencijalnog partnera za budućnost.

"Ne vidim ga kao muškarca za neku ozbiljnu vezu. Nije mi 'husband material'", iskreno je izjavila Anja.

Nije poštedjela ni njegovu trenutnu vezu, opisavši odnos Gašpera i Mili kao "malo toksičan i odglumljen". Kako ne bi ispala krivac za njihove drame, otkrila je da je Gašperu već više puta očitala buvicu:

"Ja sam Gašperu rekla pet, deset puta: 'Samo te molim iskomuniciraj to s Mili jer neću ja imati problema s njom'", naglasila je Anja.

Dragana Mićalović, Love Island Adria
Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mili u suzama: 'Izgubila sam sebe'

Mili s druge strane prolazi kroz pravu dramu. Priznala je voditeljici da želi puno pažnje koju od Gašpera ne dobiva te da se osjeća potpuno izgubljeno otkako je stigla u vilu.

"Mislim da sam dosta izgubila sebe ovdje otkako sam došla. Preispitujem koliko sam sebe dala u odnos koji možda nije obostran", kroz suze je otkrila Mili.

Svjesna da je njihov odnos na staklenim nogama, Mili je najavila kako se prvo planira osamiti i sama sa sobom razmisliti o svemu, a potom obaviti ozbiljan razgovor s Gašperom koji će definirati njihovu budućnost.

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