Dok Mili preispituje sebe, Anja je samouvjerena: 'Mogla bih oteti Gašpera da to stvarno želim'

Tijekom razgovora na kauču, Anja se prvo osvrnula na narativ da je s Gašperom samo u prijateljskim odnosima, ali je odmah otkrila kako s njegove strane ipak postoje konkretne iskrice.

"S Gašperom sam jako dobra prijateljica. Ali Gašper zna biti jako 'flirty' i svaki put kad ima opciju, on flerta sa mnom", ispričala je Anja, dodavši da mu ona uzvraća tek prijateljskim osmijehom.

Pravi zaplet nastao je kada je voditeljica Dragana upitala je li bi Anja, uz samo malo više truda, bez problema mogla preusmjeriti svu Gašperovu pažnju na sebe. Anja je to potvrdila bez oklijevanja:

"Ja sam sigurna!" dajući jasno do znanja da bi Gašpera mogla oteti Mili u bilo kojem trenutku da to doista želi.