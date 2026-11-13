Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Dokaz da magija s Tenerifa traje: Oni su još jedan od parova koje je avantura 'Love Islanda' spojila

Prva sezona hit showa 'Love Island Adria' ponudila nam je pregršt uzbuđenja, neočekivanih obrata i dramatičnih spojeva, ali čini se da najzanimljivije priče nastaju tek nakon što se kamere ugase

RTL.hr
13.11.2026 22:20

Najnovija objava na društvenim mrežama privukla je ogromnu pažnju obožavatelja, a u glavnim ulogama našli su se Alisa i Luka, čiji je zajednički trenutak odmah pokrenuo šuškanja o novoj romansi.

Romantični kadar koji je sve otkrio

Na fotografiji koja je zapalila društvene mreže, Luka drži Alisu u naručju dok nježno poziraju okruženi velikom svjetlećom kulisom u obliku srca. Opuštena atmosfera i bliskost odmah su privukli poglede pratitelja, a u komentarima su se brzo zaredale reakcije iznenađenja i oduševljenja.

"Da li mi to imamo novi par?!", glasio je jedan od istaknutih komentara koji je ubrzo pokrenuo raspravu i lavinu lajkova.

Luka i Alisa, Love Island Adria
Luka i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Podrška fanova i poruke koje ohrabruju

Koliko je publika povezana s kandidatima i nakon završetka emitiranja, dokazuju i brojne ohrabrujuće poruke gledatelja koji prate svaki njihov korak u stvarnom svijetu. Među mnogobrojnim komentarima posebno se istaknula jedna poruka koja je savršeno sažela raspoloženje fanova: "Everyone ended up with the person they deserve" (Svatko je završio s osobom koju zaslužuje).

Alisa i Luka, Love Island Adria
Alisa i Luka, Love Island Adria FOTO: Instagram

Iako su njihovi putevi unutar same vile na Tenerifeu imali svoje uspone, padove i drugačije početne kombinacije, ovakvi trenuci pokazuju da 'Love Island' često spaja ljude na potpuno neočekivane načine – čak i dugo nakon što se ugase reflektori. Fanovi sada s nestrpljenjem čekaju hoće li par i službeno potvrditi nagađanja, a jedno je sigurno: kemija između njih privukla je svu pažnju javnosti.

Ne propustite novu sezonu 'Love Island SAD'! Čekaju vas nove ljubavne avanture, vrući spojevi i neočekivani obrati – gledajte sve odmah ekskluzivno na Voyo!

love island adria luka i alisa love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Ovo su svi ljubavni parovi koje je spojila prva, rekordna sezona showa 'Love Island Adria'!

Love Island Adria

Luka iz 'Love Islanda' odgovorio na pitanja fanova i otkrio planove: 'Samo još gledamo gdje ćemo živjeti'

Moglo bi te zanimati

Pobjednici Drina i Valentin bez dlake na jeziku: Iskreno o islanderima, ljubavi i planovima

Anja i Gašper iskreno o vezi, selidbi u Ljubljanu i najgorim trenucima u showu: 'Ponašamo se kao cura i dečko, ali...'

Ne razdvajaju se ni nakon vile! Drina i Valentin vratili se u rutinu: 'Gledamo Love Island ušuškani...'

Povratak u stvarnost: Luka jedva čeka staru rutinu, a Mili otkrila kome se prvom javila čim su se ugasile kamere

Ipak su pronašli zajednički jezik? Superfinalisti Drina i Gašper iz 'Love Islanda' iznenadili zajedničkom fotografijom

Mili i Luka potvrdili da im je romansa nakon vile jača nego ikad: 'Idemo negdje...'

Pročitaj na Net.hr
Obilježio godinu: Luciano Plazibat osvojio nagradu za zvijezdu društvenih mreža
Slavni otac ju lansirao do zvijezda: Najstarija kći Ewana McGregora slijedi njegove korake
Marko Kutlić pokazao novu tetovažu posvećenu Kristianu Josipu Perišu: 'Ako možeš, moraš'
Luciano Plazibat nominiran za Elle Style Awards 2026 u kategoriji zvijezde društvenih mreža
Željkica otkrila na što će potrošiti nagradu: 'S djecom ću otići na putovanje'
Marco Cuccurin: 'I moja majka je bila u Klinici Sveti Ivan. Nikada im neću oprostiti'
Avril Lavigne u tajnosti rodila prvo dijete: Nitko ne zna tko joj je partner ni kako izgleda
'Gospodin Savršeni' Karlo Godec završio u bolnici pa priznao: 'Razbolio sam se od stresa'
Hrvatskoj zabio gol, a njoj slomio srce: Ovu zanosnu ljepoticu ljubio je junak Engleske
Russell Brand mogao bi biti premješten u zloglasni zatvor poznat kao 'Monster Mansion'