Dokaz da magija s Tenerifa traje: Oni su još jedan od parova koje je avantura 'Love Islanda' spojila

Prva sezona hit showa 'Love Island Adria' ponudila nam je pregršt uzbuđenja, neočekivanih obrata i dramatičnih spojeva, ali čini se da najzanimljivije priče nastaju tek nakon što se kamere ugase

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Najnovija objava na društvenim mrežama privukla je ogromnu pažnju obožavatelja, a u glavnim ulogama našli su se Alisa i Luka, čiji je zajednički trenutak odmah pokrenuo šuškanja o novoj romansi.

Romantični kadar koji je sve otkrio

Na fotografiji koja je zapalila društvene mreže, Luka drži Alisu u naručju dok nježno poziraju okruženi velikom svjetlećom kulisom u obliku srca. Opuštena atmosfera i bliskost odmah su privukli poglede pratitelja, a u komentarima su se brzo zaredale reakcije iznenađenja i oduševljenja. "Da li mi to imamo novi par?!", glasio je jedan od istaknutih komentara koji je ubrzo pokrenuo raspravu i lavinu lajkova.

icon-expand icon-close icon-close Luka i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Podrška fanova i poruke koje ohrabruju

Koliko je publika povezana s kandidatima i nakon završetka emitiranja, dokazuju i brojne ohrabrujuće poruke gledatelja koji prate svaki njihov korak u stvarnom svijetu. Među mnogobrojnim komentarima posebno se istaknula jedna poruka koja je savršeno sažela raspoloženje fanova: "Everyone ended up with the person they deserve" (Svatko je završio s osobom koju zaslužuje).

icon-expand Alisa i Luka, Love Island Adria FOTO: Instagram