Dokaz da magija s Tenerifa traje: Oni su još jedan od parova koje je avantura 'Love Islanda' spojila

Najnovija objava na društvenim mrežama privukla je ogromnu pažnju obožavatelja, a u glavnim ulogama našli su se Alisa i Luka, čiji je zajednički trenutak odmah pokrenuo šuškanja o novoj romansi.
Romantični kadar koji je sve otkrio
Na fotografiji koja je zapalila društvene mreže, Luka drži Alisu u naručju dok nježno poziraju okruženi velikom svjetlećom kulisom u obliku srca. Opuštena atmosfera i bliskost odmah su privukli poglede pratitelja, a u komentarima su se brzo zaredale reakcije iznenađenja i oduševljenja.
"Da li mi to imamo novi par?!", glasio je jedan od istaknutih komentara koji je ubrzo pokrenuo raspravu i lavinu lajkova.
Podrška fanova i poruke koje ohrabruju
Koliko je publika povezana s kandidatima i nakon završetka emitiranja, dokazuju i brojne ohrabrujuće poruke gledatelja koji prate svaki njihov korak u stvarnom svijetu. Među mnogobrojnim komentarima posebno se istaknula jedna poruka koja je savršeno sažela raspoloženje fanova: "Everyone ended up with the person they deserve" (Svatko je završio s osobom koju zaslužuje).
Iako su njihovi putevi unutar same vile na Tenerifeu imali svoje uspone, padove i drugačije početne kombinacije, ovakvi trenuci pokazuju da 'Love Island' često spaja ljude na potpuno neočekivane načine – čak i dugo nakon što se ugase reflektori. Fanovi sada s nestrpljenjem čekaju hoće li par i službeno potvrditi nagađanja, a jedno je sigurno: kemija između njih privukla je svu pažnju javnosti.
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