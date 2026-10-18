Dosad najvrući izazov u 'Love Island Adria': Pogledajte kako su djevojke zablistale i podigle puls dečkima

Islanderice su zadatak shvatile iznimno ozbiljno te su se odmah bacile na uvježbavanje koraka. Razmjenjivale su savjete o pokretima, od zavodljivog spuštanja do poda do igre kosom i kukovima kako bi ostavile neponovljiv dojam.
Uz detaljno razrađene plesne točke, pažljivo su birale seksi kostime i šminku, dok su dečki u potpunom iščekivanju i s dozom slatke strepnje čekali što su im cure pripremile za tajnu večer.
Šokantni rezultati: Gašperovo srce najjače kucalo za bivšu!
Plesni nastupi donijeli su val oduševljenja, no konačni rezultati mjerenja pulsa izazvali su pravu dramu i lavinu reakcija!
Svi su ostali u potpunom šoku kada se otkrilo da je Larina izvedba najviše ubrzala puls Toniju, unatoč njihovim nedavnim teškim riječima i njezinom priznanju da s njim više ne želi ništa. Atraktivna Mili uspjela je podići puls Valentinu i novom 'bombshellu' Stefanu, no pravi spektakl uslijedio je kada je pročitano ime njezinog bivšeg partnera Gašpera čije je srce najjače zakucalo upravo za Mili, a ne za njegovu novu odabranicu Anju!
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