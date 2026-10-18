Dosad najvrući izazov u 'Love Island Adria': Pogledajte kako su djevojke zablistale i podigle puls dečkima

Islanderice su zadatak shvatile iznimno ozbiljno te su se odmah bacile na uvježbavanje koraka. Razmjenjivale su savjete o pokretima, od zavodljivog spuštanja do poda do igre kosom i kukovima kako bi ostavile neponovljiv dojam.

Uz detaljno razrađene plesne točke, pažljivo su birale seksi kostime i šminku, dok su dečki u potpunom iščekivanju i s dozom slatke strepnje čekali što su im cure pripremile za tajnu večer.