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Love Island Adria

Dosad najvrući izazov u 'Love Island Adria': Pogledajte kako su djevojke zablistale i podigle puls dečkima

Takozvani izazov mjerenja pulsa zahtijevao je od djevojaka da izvedu izrazito zavodljive plesne točke i muškarcima što više ubrzaju otkucaje srca

RTL.hr
18.10.2026 23:00

Islanderice su zadatak shvatile iznimno ozbiljno te su se odmah bacile na uvježbavanje koraka. Razmjenjivale su savjete o pokretima, od zavodljivog spuštanja do poda do igre kosom i kukovima kako bi ostavile neponovljiv dojam.

Uz detaljno razrađene plesne točke, pažljivo su birale seksi kostime i šminku, dok su dečki u potpunom iščekivanju i s dozom slatke strepnje čekali što su im cure pripremile za tajnu večer.

Lidia, Anja, Anamarija, Love Island Adria
Lidia, Anja, Anamarija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Šokantni rezultati: Gašperovo srce najjače kucalo za bivšu!

Plesni nastupi donijeli su val oduševljenja, no konačni rezultati mjerenja pulsa izazvali su pravu dramu i lavinu reakcija!

Svi su ostali u potpunom šoku kada se otkrilo da je Larina izvedba najviše ubrzala puls Toniju, unatoč njihovim nedavnim teškim riječima i njezinom priznanju da s njim više ne želi ništa. Atraktivna Mili uspjela je podići puls Valentinu i novom 'bombshellu' Stefanu, no pravi spektakl uslijedio je kada je pročitano ime njezinog bivšeg partnera Gašpera čije je srce najjače zakucalo upravo za Mili, a ne za njegovu novu odabranicu Anju!

Mili i Stefan, Love Island Adria
Mili i Stefan, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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