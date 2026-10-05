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Love Island Adria

Drama! Anja izrešetala Gašpera: 'Ti si sada ljut jer te Mili ne želi i nećeš stići do finala!'

Nakon što je Mili saznala za tajno flertovanje iza njezinih leđa, uslijedio je otvoren i žestok obračun između Anje i Gašpera koji je brzo eskalirao

RTL.hr
05.10.2026 09:00

Sve je počelo kada je Anja sjedila u kuhinji i odlučila direktno suočiti Gašpera s njegovim dvostrukim igrama. Upitala ga je zašto njoj govori jedno, a Mili nešto sasvim drugo, te mu predložila da sve troje sjednu i otvoreno porazgovaraju. Umjesto pristojnog odgovora, Gašper je potpuno izgubio živce, odbio razgovor i pritom ju grubo opsovao.

Sukob zbog manjka iskrenosti

Ovakva reakcija šokirala je novu natjecateljicu koja nije navikla na takvo ponašanje. Kasnije je priznala kako joj se prvi put u životu dogodilo da joj se muškarac tako obrati.

Anja, Gašper, Love Island Adria
Anja, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Žestok obračun na terasi

Anja je odmah prešla na stvar i upitala ga zašto je tako burno i neprimjereno reagirao. Gašper se pokušao opravdati objašnjenjem kako je načuo da ona po vili priča kako jedva čeka da uđe novi muškarac za Mili, što mu je palo kao sol na ranu jer je ionako imao težak dan zbog problema u svom odnosu.

Anja je glatko odbacila te optužbe, naglasivši kako to nikada nije rekla te da je on taj koji se od početka pretvara. Bez dlake na jeziku, izravno mu je poručila kako on zapravo niti jednom nije pitao Mili kako se ona osjeća. Prema njezinim riječima, njegova frustracija proizlazi isključivo iz činjenice da mu je propao savršen plan za opstanak u natjecanju.

Gašper, Anja, Love Island Adria
Gašper, Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Svi ostali glumite od početka da biste došli do finala. Ti si sada ljut jer ti je propao plan da s Mili dođeš do finala, nisam ja luda", oštro mu je odbrusila Anja, dodavši kako mu je flertovanje s novim djevojkama samo pokazalo pravo lice.

Kraj povjerenja u vili

Gašper je na kraju ipak priznao da je pogriješio i da nije trebao tako reagirati, pravdajući se pritiskom i teškim danom. Međutim, Anja je ostala pri svome, istaknuvši da joj je sada potpuno jasno kakva je on osoba i da u njemu više ne vidi prijatelja na kojeg bi se mogla osloniti.

Ostaje za vidjeti kako će se ovaj narušeni odnos odraziti na daljnji boravak u vili i hoće li Gašper uspjeti povratiti barem dio izgubljenog povjerenja. Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

Anja sve priznala Mili, ona potresena: 'Meni je sada fizički loše. Mislim da ću prekinuti odnos s Gašperom!'

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